Sumaron equipamiento a la oficina móvil de Turismo para promocionar destinos

REDACCIÓN ELONCE
La provincia incorporó equipamiento tecnológico y estructuras móviles destinadas a la difusión de destinos y eventos, supo Elonce. Los recursos fueron adquiridos mediante un programa financiado por el BID y estarán disponibles para actividades en todo el territorio.
Entre Ríos presentó nuevo equipamiento para su oficina móvil de turismo, una herramienta destinada a reforzar la promoción de los destinos provinciales en ferias, fiestas populares y eventos nacionales e internacionales. La iniciativa forma parte de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apunta a fortalecer la actividad turística y productiva en la región de Salto Grande.
Durante el acto en Paraná, el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, explicó a Elonce que la adquisición se enmarca en un programa más amplio que incluyó capacitaciones, consultorías y asistencia para el desarrollo regional.
“Estamos terminando el programa y hoy hacemos el traspaso de cuestiones que nosotros compramos y de alguna manera se lo estamos donando al área de Turismo”, señaló.
Equipamiento para promocionar la provincia
Por su parte, el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, indicó a Elonce que el objetivo es potenciar la presencia institucional de la provincia en distintos escenarios.
“La finalidad es la promoción y poder mostrar la provincia y todos sus productos en los distintos eventos en los que podamos participar o ser invitados”, afirmó.
El funcionario detalló que el equipamiento incluye una oficina móvil de informes turísticos, tecnología audiovisual, drones, equipamiento fotográfico, sistemas para conferencias de prensa, web-banners y gazebos destinados a la atención de visitantes y promoción de destinos.
Según explicó, la unidad móvil ya fue utilizada en actividades desarrolladas fuera del país, como una presentación realizada en Montevideo.
Una estrategia vinculada al aeropuerto de Concordia
Satto sostuvo que la incorporación de estos recursos se relaciona con las acciones impulsadas para fortalecer el funcionamiento del aeropuerto de Concordia y potenciar el desarrollo turístico de la región.
“Lo interesante es aprovechar el impulso que significó la remodelación y adecuación del aeropuerto de Concordia, pero ahora tenemos que darle contenido. Eso se hace a través de la producción y del turismo”, remarcó.
Además, destacó que la intención es modernizar la forma de comunicación institucional mediante estructuras ágiles, móviles y fácilmente identificables.
“Nuestra idea es hacer cambios de base y de forma de comunicarnos con una estructura moderna, que tenga una identidad reconocible”, expresó.
Presencia en fiestas y eventos provinciales
Desde el organismo turístico informaron que el equipamiento estará disponible para participar en fiestas nacionales y provinciales, tanto dentro como fuera de Entre Ríos.
Satto mencionó que ya se encuentra confirmada la presencia de la oficina móvil en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Arroz, que se realizará en noviembre en San Salvador.
“Vamos agendando distintos eventos en la medida de nuestras posibilidades y del calendario disponible”, indicó.
Financiamiento y desarrollo regional
Cusinato destacó que el programa también permitió financiar proyectos vinculados al turismo y la producción mediante aportes no reintegrables de hasta 30 mil dólares destinados a emprendedores de la región.
Entre las inversiones realizadas mencionó obras de infraestructura turística, mejoras en establecimientos hoteleros, energías renovables y equipamiento para espacios recreativos.
Asimismo, señaló que se llevaron adelante intervenciones en el perilago de Salto Grande, con instalación de mobiliario urbano, parrillas, bancos y otros elementos para fortalecer la oferta turística regional.
“Entiendo que el trabajo desarrollado por Turismo le va a traer a la provincia mucho desarrollo y fundamentalmente más trabajo”, concluyó.