Presentaron Atardecer Villa Urquiza 2026: una carrera que combina deporte, naturaleza y río

La carrera Atardecer Villa Urquiza 2026 fue presentada oficialmente este viernes en la Secretaría de Deportes de Entre Ríos. El evento deportivo se disputará el 14 de marzo desde las 17:30 y propone una experiencia de trail running que combina exigencia física con uno de los paisajes naturales más representativos de la costa entrerriana.

La competencia tendrá su punto de largada en la Playa Municipal de la localidad, en la zona del anfiteatro. Desde allí, los corredores recorrerán senderos naturales que atraviesan barrancas, sectores de vegetación y miradores hacia el río Paraná.

Durante el lanzamiento participaron el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, y Lucrecia Castro, directora de Costa Río Paraná, organización responsable de la carrera Atardecer Villa Urquiza 2026.

Una propuesta deportiva con fuerte convocatoria

El secretario de Deportes destacó el crecimiento que ha tenido la carrera y el impacto que generan este tipo de iniciativas en la actividad deportiva de la provincia. Según señaló, se trata de eventos que permiten fomentar hábitos saludables y, al mismo tiempo, aprovechar los entornos naturales disponibles.

“Es un evento que ha superado las expectativas y tiene mucho potencial. Estas actividades permiten disfrutar nuestros espacios naturales y también generar conciencia sobre el cuidado del ambiente”, expresó Uranga durante la presentación.

Sebastián Uranga y Lucrecia Castro. Foto: Elonce.

El funcionario remarcó además que la competencia reúne a participantes de diferentes niveles, desde corredores experimentados hasta personas que se acercan por primera vez a este tipo de desafíos deportivos.

Distancias y características del circuito

La organización definió tres recorridos principales para la carrera Atardecer Villa Urquiza 2026. Las distancias serán de 7, 15 y 25 kilómetros, cada una diseñada para adaptarse a distintos niveles de preparación física.

Lucrecia Castro explicó que el circuito fue pensado para ofrecer variedad de terrenos y generar un desafío deportivo atractivo. “Tratamos de que gran parte del recorrido tenga diferentes superficies, lo que lo vuelve exigente y atractivo al mismo tiempo”, señaló.

Atardecer Villa Urquiza.

Además, destacó que el paisaje natural de Villa Urquiza fue uno de los aspectos centrales al momento de planificar la carrera. “Ese atardecer hermoso que tiene la localidad es lo que le da nombre al evento”, agregó.

Corredores de distintas provincias

La carrera Atardecer Villa Urquiza 2026 ya registra una convocatoria cercana a los 500 participantes. Según informó la organización, el interés ha sido alto incluso antes de la confirmación oficial de la fecha.

Entre los inscriptos aparecen corredores provenientes de diversas ciudades del país, entre ellas Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Goya, Urdinarrain y Concepción del Uruguay. También se confirmó la participación de una atleta que viajará desde Neuquén.

Las inscripciones continúan abiertas a través del sitio web de Costa Río Paraná, aunque desde la organización indicaron que quedan pocos cupos disponibles con la remera oficial del evento.

La jornada deportiva incluirá además una carrera destinada a niños, pensada para que los más pequeños puedan participar de la actividad en un entorno seguro y recreativo.