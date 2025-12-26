Pesebre viviente en Loma Hermosa reunió a familias y vecinos con mensaje de fe y esperanza

El pesebre viviente en la vecinal Loma Hermosa, de Paraná, fue el eje de una celebración navideña que convocó a numerosas familias, niños, jóvenes y adultos mayores, quienes se acercaron a compartir una noche marcada por la fe, la emoción y el encuentro comunitario.

La propuesta se desarrolló en una plaza recuperada por los vecinalistas del barrio y tuvo como objetivo central transmitir el verdadero sentido de la Navidad: el nacimiento de Jesucristo.

La actividad fue impulsada por la Iglesia Emanuel, a través del “Ministerio evangelístico Extiende tu mano”, y consistió en una puesta en escena didáctica que incluyó coreografías, una obra teatral y representaciones simbólicas de la vida de Jesús. La iniciativa estuvo pensada para todas las generaciones, con un fuerte acento en la participación familiar y el mensaje espiritual.

En diálogo con Elonce, Gilberto Beisel, uno de los pastores que participó del evento expresó que la jornada “desbordó de gente amorosa que busca en el misterio de Cristo la verdadera salida y el sentido de vivir”, y remarcó que la propuesta apuntó a llevar la Navidad fuera de los templos, acercándola al barrio y a la vida cotidiana de los vecinos.

Una Navidad abierta a todo el barrio

Desde la organización explicaron que el objetivo fue generar “una Navidad para la familia, para el barrio y para todas las generaciones”, promoviendo un espacio de encuentro donde niños, jóvenes y adultos pudieran compartir un mensaje común. “Queremos que la gente entienda la importancia del verdadero sentido de la Navidad, que es Cristo”, señaló durante la entrevista.

La puesta en escena incluyó una obra teatral breve que, en pocos minutos, recorrió momentos clave de la vida de Jesús, acompañada por una coreografía preparada especialmente para la ocasión. El evento se desarrolló en un entorno especialmente ambientado, con iluminación, banderines y una destacada concurrencia de vecinos.

Un mensaje de fe, esperanza y comunidad

Durante la transmisión, los referentes religiosos aprovecharon la ocasión para invitar a la comunidad a acercarse a la Iglesia Emanuel, ubicada en calle Blas Parera 1544, donde se realizan reuniones los domingos por la mañana y por la tarde. También dejaron un mensaje dirigido a la audiencia en estas fechas sensibles del calendario.

“La Navidad cobra sentido en el corazón de la gente cuando le abren el corazón a Jesucristo”, afirmó el pastor, y agregó que la fe “no implica ausencia de problemas, sino la posibilidad de afrontarlos con esperanza”. En el mismo sentido, se dirigieron especialmente a los jóvenes y a las familias jóvenes, alentándolos a encontrar propósito y plenitud en la fe cristiana.

El pesebre viviente en Loma Hermosa se consolidó, así como una experiencia comunitaria que combinó arte, espiritualidad y encuentro social, en una propuesta que buscó reforzar los valores de la Navidad y fortalecer los lazos entre vecinos, en un clima de celebración compartida.