El Pesebre Murguero celebra 20 años con funciones especiales en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Pesebre Murguero cumple dos décadas llevando arte, cultura y tradición navideña a distintos barrios. Marcos Monge, uno de sus creadores, habló con Elonce sobre la historia y las funciones especiales. “No lo hacemos por dinero, lo hacemos por el arte y la fe”, afirmó.
El Pesebre Murguero de Paraná celebra sus 20 años de historia. Marcos Monje, uno de los impulsores del proyecto, contó: “Estamos ensayando. La iniciativa nació en 2005 y el primer pesebre lo hicimos en la Parroquia Santa Rafaela María de Paraná”.
En conmemoración de estas dos décadas, se realizarán dos funciones especiales: el sábado a las 20:30 en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, en Avenida Jorge Newbery 2931, y el domingo a las 21 en la Santa Rafaela María, en el corazón de barrio Lomas. “Vamos a volver a los orígenes, al primer pesebre”, agregó Monje.
El creador destacó la evolución del proyecto: “La idea del pesebre murguero es como un poco la onda de la murga, de ir de barrio en barrio, visitando distintas iglesias y espacios comunitarios. No lo hacemos por dinero, lo hacemos por el arte y la fe”.
Arte, cultura y tradición en escena
El espectáculo combina diversas expresiones culturales. “Es un espectáculo religioso-cultural. Religioso porque cuenta el nacimiento de Jesús y cultural porque tiene murga, circo, baile y hasta un toque claunesco. Todo eso está mezclado para contar la idea principal”, explicó.
Con alrededor de 30 artistas en escena, el Pesebre Murguero requiere una logística compleja. Marcos resaltó la colaboración: “A medida que los años fueron pasando se han ido agregando cosas y escuchando ideas de otros artistas también”.
El autor recordó los inicios del proyecto: “Yo daba un taller de circo en la parroquia y le comenté al Padre que podíamos cerrar el taller con una obra. Él se enganchó y fuimos mezclando ideas hasta construir el pesebre que conocemos hoy”.
Trayectoria y expansión del proyecto
El Pesebre Murguero no solo se limita a Lomas, sino que ha llegado a otras localidades: “Fuimos a Crespo hace un par de años, armamos todo y aunque se vino una lluvia torrencial, la experiencia fue increíble”.
Para Marcos, el mayor logro del proyecto es la combinación de arte y fe: “Presentar los misterios de la fe a través del circo, la murga y la danza, y ver cómo se emociona la gente, es lo más gratificante”.
Con estas funciones especiales, el Pesebre Murguero celebra dos décadas de tradición, creatividad y compromiso con la comunidad, manteniendo viva la magia de la Navidad en cada barrio que visita.