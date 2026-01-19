Pasaron a planta permanente a 81 empleados municipales de Colón

La Municipalidad de Colón formalizó los pases a planta de trabajadores y trabajadoras, otorgando estabilidad laboral y previsibilidad a decenas de familias. El intendente José Luis Walser encabezó la entrega de decretos y destacó el compromiso de la gestión con el empleo.
La Municipalidad de Colón concretó el pase a planta permanente de 81 empleados y empleadas municipales, en una medida que fortalece la estabilidad laboral y reconoce el esfuerzo sostenido del personal que cumple funciones en distintas áreas del Estado local.
El intendente José Luis Walser encabezó la entrega de algunos de los decretos y destacó la importancia de cerrar el año con este avance, largamente esperado por muchas familias. En ese marco, subrayó que la decisión reafirma el compromiso de la gestión con el trabajo, el reconocimiento al personal y la transformación de la ciudad.
El jefe comunal realizó la entrega personal de varios decretos, en un gesto simbólico de reconocimiento hacia los trabajadores alcanzados por esta etapa de regularización y fortalecimiento de la planta municipal.
Un paso clave para la estabilidad laboral
El pase a planta permanente constituye un derecho laboral fundamental, ya que garantiza estabilidad y previsibilidad para quienes desempeñan tareas esenciales en el ámbito municipal. Con esta decisión, el Municipio dio respuesta a una demanda histórica y reforzó el valor del trabajo como eje central de la gestión pública.
Además del reconocimiento institucional, la medida impacta directamente en la tranquilidad de los hogares, al permitir proyectar el futuro con mayor seguridad. En ese sentido, Walser remarcó que se trata de “un reconocimiento al esfuerzo cotidiano y un compromiso renovado de seguir trabajando por la ciudad”.
Reconocimiento al compromiso del personal
Desde la Municipalidad destacaron que los pases a planta también representan una forma de valorar la dedicación y la responsabilidad del personal municipal, que sostiene a diario servicios y tareas fundamentales para el funcionamiento de Colón.
Finalmente, la gestión municipal ratificó su compromiso de continuar avanzando hacia una ciudad con mejores servicios, mayor organización y crecimiento sostenido, acompañando a quienes cumplen un rol central en la atención y el mantenimiento de los espacios y prestaciones públicas.