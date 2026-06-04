Convocan a una jornada de donación de sangre y registro de médula ósea para el jueves 11 en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Instituto Santa Teresita de Paraná realizará una campaña abierta junto al Hospital San Martín y CucaiER, supo Elonce. La actividad será el jueves 11 de junio y buscará promover la donación de sangre y la inscripción de nuevos donantes de médula ósea.
Una jornada abierta de donación de sangre y registro de donantes de médula ósea se realizará el jueves 11 de junio en el Instituto Santa Teresita de Paraná. La iniciativa es organizada junto al Hospital San Martín y CucaiER, con el objetivo de fortalecer las reservas del sistema de salud y promover la concientización sobre la importancia de la donación.
La actividad se desarrollará entre las 7 y las 11 de la mañana. Para la extracción de sangre se instalará una unidad móvil sobre calle Sarabí, donde podrán acercarse vecinos de toda la comunidad.
La rectora del Instituto, Silvia Almirón, explicó a Elonce que la propuesta surgió como parte de las acciones de formación integral que impulsa la institución. “Esperamos que se sumen la mayor cantidad de personas posible para aportar un poquito a la comunidad”, expresó.
Requisitos para donar
La campaña estará abierta al público en general. Quienes deseen donar sangre deberán concurrir con DNI, estar en ayunas y tener entre 16 y 75 años.
Además, durante la jornada se realizará el registro de potenciales donantes de médula ósea a través de personal de CucaiER. En este caso, podrán inscribirse personas de hasta 40 años.
Almirón destacó la importancia de esta iniciativa para quienes esperan un trasplante. “El registro de médula internacional permite encontrar personas compatibles en cualquier lugar del mundo y ayudar a quienes padecen enfermedades de la sangre, entre ellas la leucemia”, señaló.
Una historia personal detrás del compromiso
La rectora relató que su compromiso con la promoción de la donación surgió tras una experiencia familiar profundamente dolorosa. Contó que en 2022 su hija falleció como consecuencia de un accidente de tránsito y que, junto a su familia, decidió donar sus órganos. Tiempo después recibió información sobre el impacto de esa decisión.
“Gracias a la donación de órganos de mi hija, cinco personas tuvieron una mejor calidad de vida, especialmente una joven de 17 años que recibió el hígado y pudo seguir viviendo”, recordó.
A partir de esa experiencia comenzó a trabajar junto a CucaiER en actividades de concientización dirigidas a estudiantes, docentes y familias.
Promover la solidaridad desde la educación
La docente explicó a Elonce que la institución desarrolla talleres vinculados a distintas problemáticas sociales y sanitarias, entre ellas la donación de órganos y sangre.
En ese marco, también impulsaron la elaboración de materiales educativos para trabajar el tema con niños de nivel inicial, buscando generar una mirada solidaria sobre la donación.
“Creo que ese es el legado que me dejó mi hija: concientizar a otros. A pesar de que ella partió, dio vida a cinco personas más”, expresó emocionada.
Finalmente, invitó a la comunidad a sumarse a la jornada solidaria y destacó que cada donación puede representar una oportunidad para mejorar o salvar vidas.