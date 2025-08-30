 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Encuentro cultural entrerriano

Noche de las Ciudades: San Benito, Gobernador Mansilla y Rosario del Tala brillaron en la Casa de la Cultura

La Noche de las Ciudades reunió expresiones culturales, artísticas y gastronómicas en la Casa de la Cultura. San Benito, Gobernador Mansilla y Rosario del Tala mostraron sus tradiciones y atractivos en una velada que contó con intendentes y representantes locales.

30 de Agosto de 2025
La música estuvo presente en Noche de las Ciudades.
La música estuvo presente en Noche de las Ciudades. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Casa de la Cultura abrió sus puertas este sábado desde las 19 horas para recibir a delegaciones de distintas localidades en el marco de la Noche de las Ciudades, una propuesta organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. En esta edición participaron San Benito, Gobernador Mansilla y Rosario del Tala, que compartieron con el público danzas, música, gastronomía y muestras de artistas locales.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El intendente de San Benito, Ariel Voeffray, destacó la importancia de la convocatoria: “Es muy importante para nosotros como ciudad visibilizar y tener estas oportunidades para que la gente conozca un poco la idiosincrasia de cada ciudad y lo que cada uno tiene para mostrar, además de las danzas tradicionales, del emprendedurismo y de las exquisiteces gastronómicas”.

 

Ariel Voeffray. Foto: Elonce.
Ariel Voeffray. Foto: Elonce.

 

En representación de San Benito, los visitantes disfrutaron de talleres municipales de danza, la presencia de un artista plástico y presentaciones de libros que repasan la historia de la localidad. “Aproximadamente 17.000 habitantes según el censo oficial. Es tremendo cómo ha crecido San Benito”, valoró el intendente.

 

Mansilla y su Fiesta de la Torta Frita

 

La localidad de Gobernador Mansilla también tuvo un espacio central en la Noche de las Ciudades, donde el intendente Francisco Pasinatto aprovechó para invitar a todos a la 12ª edición de la Fiesta de la Torta Frita. “La fiesta de la torta frita será el 29 de noviembre en la Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita, muchas tortas fritas para degustar y bailes en la noche”, expresó.

 

Francisco Pasinatto. Foto: Elonce.
Francisco Pasinatto. Foto: Elonce.

 

Además, la delegación mansillera sorprendió al público con una amplia variedad de productos locales. “Hemos traído un montón de variedades de lo que se produce en el pueblo: salames, queso, alfajores, miel, escabeches, dulce de leche casero, pan casero, galleta y, por supuesto, torta frita”, enumeró Pasinatto, orgulloso de la producción regional.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El intendente destacó también la calidez de la comunidad: “La entrada es libre, gratuita, hay que llevar muchas ganas de pasarla bien y un sillón. Los esperamos en Plaza San Martín”. Mansilla cuenta con unos 3.000 habitantes y busca consolidarse como un polo de turismo cultural y gastronómico.

 

Rosario del Tala: historia y proyección turística

 

Por su parte, Rosario del Tala llevó su impronta cultural a la Noche de las Ciudades a través de la representante de Turismo, Laura Sánchez. “Muy contentos de poder acompañar en nombre del director de cultura y del presidente municipal Pepe Medina. Hoy hemos traído un poquito de lo que es la historia y la cultura de la ciudad”, señaló.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La localidad se prepara para un aniversario especial. “Rosario del Tala tiene 225 años de historia y este 7 de noviembre cumplimos 226 años. Se desarrolla la Expo PyMES Tala en el marco del aniversario de la ciudad, una fiesta popular para toda la región con emprendedores, pequeñas y medianas empresas y numerosos artistas”, detalló.

 

Laura S&aacute;nchez. Foto: Elonce.
Laura Sánchez. Foto: Elonce.

 

Además, Sánchez recordó otros eventos de la agenda talense: “Tenemos el motoencuentro internacional, la fiesta del microemprendedor artesanal en septiembre, la fiesta del choriparriano y, para cerrar en enero, los carnavales talenses que son un gran atractivo turístico”.

 

San Benito, Tala y Gobernador Mansilla se muestran en la "Noche de las ciudades"

Temas:

Noche de las Ciudades San Benito Rosario del Tala Gobernador Mansilla Casa de la Cultura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso