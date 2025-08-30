Noche de las Ciudades: San Benito, Gobernador Mansilla y Rosario del Tala brillaron en la Casa de la Cultura

REDACCIÓN ELONCE
La Casa de la Cultura abrió sus puertas este sábado desde las 19 horas para recibir a delegaciones de distintas localidades en el marco de la Noche de las Ciudades, una propuesta organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. En esta edición participaron San Benito, Gobernador Mansilla y Rosario del Tala, que compartieron con el público danzas, música, gastronomía y muestras de artistas locales.
El intendente de San Benito, Ariel Voeffray, destacó la importancia de la convocatoria: “Es muy importante para nosotros como ciudad visibilizar y tener estas oportunidades para que la gente conozca un poco la idiosincrasia de cada ciudad y lo que cada uno tiene para mostrar, además de las danzas tradicionales, del emprendedurismo y de las exquisiteces gastronómicas”.
En representación de San Benito, los visitantes disfrutaron de talleres municipales de danza, la presencia de un artista plástico y presentaciones de libros que repasan la historia de la localidad. “Aproximadamente 17.000 habitantes según el censo oficial. Es tremendo cómo ha crecido San Benito”, valoró el intendente.
Mansilla y su Fiesta de la Torta Frita
La localidad de Gobernador Mansilla también tuvo un espacio central en la Noche de las Ciudades, donde el intendente Francisco Pasinatto aprovechó para invitar a todos a la 12ª edición de la Fiesta de la Torta Frita. “La fiesta de la torta frita será el 29 de noviembre en la Plaza San Martín, con entrada libre y gratuita, muchas tortas fritas para degustar y bailes en la noche”, expresó.
Además, la delegación mansillera sorprendió al público con una amplia variedad de productos locales. “Hemos traído un montón de variedades de lo que se produce en el pueblo: salames, queso, alfajores, miel, escabeches, dulce de leche casero, pan casero, galleta y, por supuesto, torta frita”, enumeró Pasinatto, orgulloso de la producción regional.
El intendente destacó también la calidez de la comunidad: “La entrada es libre, gratuita, hay que llevar muchas ganas de pasarla bien y un sillón. Los esperamos en Plaza San Martín”. Mansilla cuenta con unos 3.000 habitantes y busca consolidarse como un polo de turismo cultural y gastronómico.
Rosario del Tala: historia y proyección turística
Por su parte, Rosario del Tala llevó su impronta cultural a la Noche de las Ciudades a través de la representante de Turismo, Laura Sánchez. “Muy contentos de poder acompañar en nombre del director de cultura y del presidente municipal Pepe Medina. Hoy hemos traído un poquito de lo que es la historia y la cultura de la ciudad”, señaló.
La localidad se prepara para un aniversario especial. “Rosario del Tala tiene 225 años de historia y este 7 de noviembre cumplimos 226 años. Se desarrolla la Expo PyMES Tala en el marco del aniversario de la ciudad, una fiesta popular para toda la región con emprendedores, pequeñas y medianas empresas y numerosos artistas”, detalló.
Además, Sánchez recordó otros eventos de la agenda talense: “Tenemos el motoencuentro internacional, la fiesta del microemprendedor artesanal en septiembre, la fiesta del choriparriano y, para cerrar en enero, los carnavales talenses que son un gran atractivo turístico”.