Muestra Fotográfica de UPCN estará expuesta en el Museo de la Escuela Hogar

La Muestra Fotográfica “60 años en 60 imágenes”, que pertenece a UPCN, permanecerá expuesta durante un mes en el Museo Hogar Escuela Eva Perón. La inauguración se hará el lunes 9 de marzo a las 11 y contará con la presencia del Secretario General, José Allende. Esta exposición -que forma parte de las actividades organizadas por el Sindicato por el Mes de la Mujer- busca visibilizar el rol que las mujeres han tenido y continúan teniendo en la construcción de derechos y la defensa de lo público.
La muestra narra la creación de las Unidades Básicas en Entre Ríos, especialmente el trabajo territorial y político de las delegadas del Partido Peronista Femenino en nuestra provincia. Está compuesta por imágenes inéditas tomadas entre 1949 y 1955, que reflejan las tareas permanentes de organización y acción social de las delegadas y las visitas que Eva Perón realizó a Entre Ríos.
Las fotografías forman parte del libro “La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955”, de autoría de Patricia Lucero de Bagnato, que es auspiciado por UPCN Entre Ríos. La exposición originalmente se inauguró en 2012 como homenaje a Evita, al cumplirse 60 años de su fallecimiento.
“Para nuestro Sindicato es muy valioso el testimonio de estas mujeres comprometidas con la militancia y la acción social en Entre Ríos”, destacó la Secretaria de Organización de UPCN, Noelia Bertín. Aseguró que “estas imágenes recuperan experiencias de organización y participación que forman parte de la memoria colectiva de nuestra provincia” y, a la vez, “reflejan el aporte que muchas mujeres, desde distintos ámbitos y con gran sensibilidad, hicieron al desarrollo de iniciativas sociales y comunitarias”.
Por ese motivo enfatizó: “Visibilizar estas historias permite reconocer el papel que las mujeres han tenido y continúan teniendo en la construcción de derechos, en la defensa de lo público y en la vida social de nuestra comunidad”.
La colección se encuentra en exposición permanente en la sede central de UPCN Entre Ríos, ubicada en Santa Fe 463 de Paraná. Ahora, una parte de las imágenes se trasladan especialmente al Museo Hogar Escuela Eva Perón para integrarse a las actividades por el Mes de la Mujer.
Se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 14, hasta el 9 de abril inclusive, en el edificio de calle Don Bosco 749, Paraná, con entrada libre y gratuita. Para recorridos en horario vespertino, se deberá solicitar turno previo al siguiente correo: museoevitaer@gmail.com.