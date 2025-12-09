Montan un puente peatonal sobre autovía ruta 18, a la altura de Paso de La Laguna

Debido al montaje de la estructura, a la altura del kilómetro 137, desde Vialidad Nacional informaron que están previstos cortes intermitentes tanto en la calzada como en las colectoras. Recomiendan transitar con precaución.
Vialidad Nacional informó que desde este martes y durante esta semana se estará trabajando en el kilómetro 137 de la Autovía Ruta Nacional 18, a la altura de Paso de La Laguna.
Se recomienda estar atentos a posibles cortes intermitentes que se realizaran durante el montaje del puente peatonal en la calzada principal y colectoras.
Se solicita transitar con precaución por la zona y reducir la velocidad en la zona urbana de Paso de la Laguna; además de respetar las indicaciones del personal de obra; respetar siempre la cartelería de señalización; y utilizar los retornos y accesos a colectoras habilitadas.
Desde el organismo nacional recordaron que está prohibido transitar durante la operatoria del montaje; y se recuerda que está prohibido el uso de la pasarela hasta su habilitación.