Haciendo Comunidad Departamento Villaguay

Montan un puente peatonal sobre autovía ruta 18, a la altura de Paso de La Laguna

Debido al montaje de la estructura, a la altura del kilómetro 137, desde Vialidad Nacional informaron que están previstos cortes intermitentes tanto en la calzada como en las colectoras. Recomiendan transitar con precaución.

9 de Diciembre de 2025
Autovía Ruta Nacional 18
Autovía Ruta Nacional 18 Foto: Vialidad Nacional

Vialidad Nacional informó que desde este martes y durante esta semana se estará trabajando en el kilómetro 137 de la Autovía Ruta Nacional 18, a la altura de Paso de La Laguna.

 

Se recomienda estar atentos a posibles cortes intermitentes que se realizaran durante el montaje del puente peatonal en la calzada principal y colectoras.

 

Se solicita transitar con precaución por la zona y reducir la velocidad en la zona urbana de Paso de la Laguna; además de respetar las indicaciones del personal de obra; respetar siempre la cartelería de señalización; y utilizar los retornos y accesos a colectoras habilitadas.

 

Desde el organismo nacional recordaron que está prohibido transitar durante la operatoria del montaje; y se recuerda que está prohibido el uso de la pasarela hasta su habilitación.

Autovía Ruta Nacional 18 Vialidad Nacional
