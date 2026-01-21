Merlín se prepara para los Carnavales de Paraná con entrenamientos y expectativas

REDACCIÓN ELONCE
Los Carnavales de Paraná se realizarán del 13 al 17 de febrero de 2026 en calle Salvador Maciá. Integrantes del grupo carnavalesco Merlín, último campeón en batucada, contaron a Elonce cómo viven la preparación y convocaron al público a acompañar el esfuerzo de todas las agrupaciones.
Los Carnavales de Paraná ya comenzaron a sentirse en los barrios, con comparsas y batucadas que intensificaron sus ensayos de cara a la edición 2026, que se desarrollará del 13 al 17 de febrero en calle Salvador Maciá. Entre ellas se encuentra el grupo carnavalesco Merlín, actual campeón de batucada, que se prepara con entusiasmo y trabajo sostenido.
Al respecto, el director de la batucada Merlín, Daniel Suárez, destacó a Elonce el compromiso de quienes integran la agrupación y la expectativa por competir nuevamente. “Vamos por la tercera estrella. De a poquito, con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas”, expresó.
Suárez subrayó el sacrificio que realizan las agrupaciones carnavalescas para poder salir a la calle. “Cada comparsa, cada batería y cada grupo carnavalesco hace un esfuerzo enorme sin ayuda de nadie. Se venden rifas, tortas fritas, rosquitas, lo que sea necesario para poder crecer año a año”, explicó.
En ese sentido, pidió el acompañamiento del público paranaense. “Le pido a la gente de Paraná que este año nos acompañe. Hay cosas muy lindas que están preparando todas las agrupaciones y vale la pena ver el trabajo que hay detrás”, señaló, al tiempo que remarcó los costos elevados de instrumentos, plumas y vestuario.
El grupo Merlín cuenta actualmente con unos 40 integrantes y lleva seis años de trayectoria. Muchos de ellos son niños y adolescentes que participan con entusiasmo de los ensayos en el barrio Lomas del Mirador. Durante la recorrida de Elonce, varios de los chicos contaron su experiencia y el disfrute de formar parte de la batucada.
“Lo pasamos increíble cuando venimos a ensayar”, coincidieron los más jóvenes, quienes destacaron la música, el compañerismo y la posibilidad de participar en los carnavales de la ciudad.
Finalmente, Suárez reiteró la invitación al público para que acompañe el carnaval 2026 y valore el esfuerzo colectivo. “Esperamos que la gente venga, que disfrute y vea todo lo que hacemos las agrupaciones. El carnaval se construye con mucho sacrificio y con el apoyo de la gente”, concluyó.
Los Carnavales de Paraná volverán así a reunir ritmo, color y participación barrial en una nueva edición que ya comienza a tomar forma.