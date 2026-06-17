Mercado Sud celebrará el Día de la Bandera con una feria de emprendedores y música en vivo

REDACCIÓN ELONCE
El Mercado Sud será escenario de una nueva propuesta cultural y comercial este 20 de junio. Habrá feria de emprendedores, moda circular y la presentación del coro “Voces en obras” con un repertorio de rock nacional.
El Mercado Sud volverá a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes con una jornada especial prevista para el próximo 20 de junio. Según detallaron, la propuesta combinará una feria de emprendedores, actividades culturales y música en vivo para celebrar el Día de la Bandera en un espacio que continúa consolidándose como un lugar de referencia para la comunidad.
La actividad comenzará a las 15 horas y contará con la participación de emprendedores locales que ofrecerán productos de diseño, además de una presentación artística a cargo del coro “Voces en obras”, que interpretará canciones de rock nacional.
La iniciativa busca seguir fortaleciendo el vínculo entre el mercado y el barrio, promoviendo espacios para el desarrollo de proyectos independientes y propuestas culturales abiertas a toda la comunidad.
Emprendedores, diseño y un homenaje a la bandera
Cecilia Elizalde brindó detalles sobre la actividad y destacó el carácter festivo de la jornada. “Vamos a tener una feria y actuación coral del coro ‘Voces en obras’, que va a traer un repertorio de rock nacional. Es un día para festejar nuestra bandera”.
Asimismo, invitó a los vecinos a acercarse y conocer las propuestas que ofrecerán los emprendedores participantes. “La invitación es que vengan a las tres de la tarde a feriar al barrio, a ver todo lo que tienen los emprendedores que traen cosas lindas de diseño”, agregó.
La feria también incluirá espacios dedicados a la moda circular, una tendencia que promueve el consumo responsable y la reutilización de prendas, sumando una alternativa más dentro de la amplia variedad de propuestas previstas para la jornada.
El valor de recuperar espacios para la comunidad
Marisel Ferreyra, integrante de un coro del Colegio de Arquitectos y una de las impulsoras de la iniciativa, resaltó la importancia que tiene para el barrio la recuperación del Mercado Sud como espacio de encuentro.
“Junto con Cristian creamos la feria Cura Álvarez, nací y me mantengo en el barrio. Vi muchos años el mercado cerrado y estoy muy contenta que se haya abierto y se generen cosas acá”, afirmó. Además, destacó la diversidad de participantes que formarán parte de la propuesta. “En esta feria, hay emprendedores que también son arquitectos y son parte del coro. Junto también va a haber moda circular y música”, resaltó.
La combinación de emprendimientos, arte y actividades culturales busca generar una experiencia integral para quienes se acerquen a recorrer el predio durante la tarde del feriado.
Un coro abierto a toda la comunidad
Por su parte, Cristian Lambarri explicó que el coro “Voces en obras” mantiene una convocatoria abierta para todas aquellas personas interesadas en sumarse a la actividad coral, independientemente de su profesión.
“La propuesta por parte del Colegio es abierta, está extendida a quien tenga ganas de cantar. No se cobra este año, esa es la novedad, y no es exclusivo de los profesionales de la arquitectura”, resaltó.
Finalmente, recordó que el grupo cuenta con una trayectoria de varios años en la ciudad. “El coro está constituido desde el 2017 y ensayamos el martes a las 19:30 horas en calle España”, aseguró.