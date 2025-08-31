Más de 750 estudiantes participaron del segundo encuentro de Educación Artística

Con una participación de más de 750 niños, se desarrolló en el Teatro 3 de Febrero el segundo encuentro de Educación Artística, una propuesta impulsada por el Consejo General de Educación (CGE) que busca acercar a las infancias y juventudes a diferentes lenguajes del arte.

En esta ocasión, el eje central del encuentro fue el lenguaje teatral, con la presentación de dos obras destinadas a distintos públicos escolares de las escuelas NINA.

Durante la mañana, los más alumnos de salas de cinco años y primer grado, disfrutaron de la obra de teatro musical Huellitas, canciones de hoy y siempre, con libro y dirección de Carlos Campodónico, de Gualeguay. La obra propone un recorrido por el repertorio folklórico entrerriano, adaptado especialmente para el público infantil, e incluye también composiciones originales del grupo artístico.

Educación Artística. Gobierno de Entre Ríos

En el turno tarde, fue el momento de los estudiantes de 5° y 6° grado, quienes asistieron a la función de la obra Bigote de novia, interpretada por el grupo de teatro Ruedas, en articulación con el Consejo Provincial de Teatro Independiente (ConTIER).

Vivenciar el arte

La coordinadora de Educación Artística del CGE, Evangelina Rodríguez, destacó que estos encuentros "permiten generar espacios donde los chicos puedan vivenciar el arte como una experiencia transformadora, integrando lo pedagógico con lo sensible". Además, subrayó la importancia de fortalecer las políticas públicas que promueven el acceso a las expresiones artísticas desde edades tempranas.

Este ciclo de encuentros continuará con un tercer encuentro en noviembre, con distintas propuestas enmarcadas en los lenguajes del arte, con el objetivo de fomentar la creatividad, la sensibilidad estética y la participación activa de estudiantes de toda la provincia.

