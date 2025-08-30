 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El “Flaco” Daniel Martínez presentó su libro “Letras de rock local” en el Almacén de los 33

La obra “son las letras que uno ha escrito desde que era adolescente. Uno no escribe de la misma forma a los 13 que a los 58, pero seguimos con ganas de escribir”.

30 de Agosto de 2025
La presentación del libro. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

En horas de la noche del sábado, el “Flaco” Daniel Martínez presentó su libro “Letras de rock local” en el Almacén de los 33 de la ciudad de Paraná.

 

“Vemos que hay gente con la que nos conocemos hace mucho y que venimos rockeando acá en mi ciudad y mi gente”, sostuvo en primer lugar el artista.

 

Luego explicó que la obra “son las letras que uno ha escrito desde que era adolescente. Uno no escribe de la misma forma a los 13 que a los 58, pero seguimos con ganas de escribir”.

 

Daniel Martínez. Foto: Elonce.

 

Sobre la inspiración para las obras, detalló: “Puede ser una injusticia, como la letra de ‘Pasto seco’. Por ahí te inspira un amor en el que te va bien o que se cortó. Puede ser una amistad o una noche de joda con los amigos. Pero creo que de todos los temas de la vida uno puede inspirarse para escribir letras”.

 

Sobre lo que contiene el libro, mencionó: “Algunas son dos estrofas de cuatro versos y otras son largas. En su momento, me gustó mucho la poesía gauchesca. Me gusta escribir en sextina, que coincide con la métrica del rock y del blues”.

Daniel Martínez presentación Libro
