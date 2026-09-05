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Haciendo Comunidad Prevención en escuelas secundarias

Más de 200 estudiantes participaron de talleres para prevenir la violencia de género en Entre Ríos

Los talleres para prevenir la violencia de género en Entre Ríos alcanzaron a más de 200 estudiantes y 60 docentes. Las jornadas trabajan sobre vínculos sanos, estereotipos y los mitos asociados al amor romántico.

5 de Septiembre de 2026
Talleres contra la violencia de género llegaron a 200 estudiantes.
Talleres contra la violencia de género llegaron a 200 estudiantes. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Los talleres para prevenir la violencia de género en Entre Ríos alcanzaron a más de 200 estudiantes y 60 docentes. Las jornadas trabajan sobre vínculos sanos, estereotipos y los mitos asociados al amor romántico.

El Gobierno de Entre Ríos lleva adelante diferentes espacios de sensibilización y capacitación para prevenir la violencia de género. Se busca brindar diversas propuestas a partir de dinámicas pensadas para todas las edades. Una de ellas es la del taller de Amor Romántico y las Violencias de Género en los vínculos establecidos entre los adolescentes, dirigido a estudiantes de entre 15 y 17 años. Así es que, a través de la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado, se dictan talleres en escuelas de todo el territorio provincial de nivel medio abordando la construcción de vínculos y la forma en que los adolescentes se relacionan. Su propósito es generar espacios de reflexión para cuestionar creencias arraigadas y promover vínculos basados en la igualdad, el respeto y la autonomía.

 

 

El equipo de capacitaciones de la Dirección trabaja sobre los roles sociales impuestos a varones y mujeres, la socialización de género y la forma en que estas construcciones impactan en la vida cotidiana, proponiendo la deconstrucción de los estereotipos de género, que determinan expectativas y comportamientos desde la infancia. Además, se aborda el amor romántico como una construcción social que idealiza ciertas formas de vincularse, muchas veces sustentadas en mitos que refuerzan desigualdades y pueden derivar en situaciones de violencia. Durante el mes de agosto y lo que va de septiembre se visitaron escuelas de Paraná, Basavilbaso y Puerto Yeruá.

 

 

Los más de 200 jóvenes que participaron en las diferentes jornadas, junto a más de 60 docentes, pertenecen a las escuelas secundarias N° 10 Basavilbaso; la Nº 28 Carlos Chabeuf de Basavilbaso; el Liceo Paula Albarracín de Paraná; la N° 21 Aurora del Yeruá de Puerto Yeruá y la Técnica N° 3 Teniente Don Luis Cenobio Candelaria de Paraná.

 

Denuncia y Asesoramiento

 

Si estás atravesando una situación de violencia, podés hacer la denuncia en la Comisaría más cercana o llamar al 911. También podés dirigirte a la Unidad Fiscal de Género en Urquiza 1166, Paraná, o llamar al 0343 4236216. Otra opción es realizar la denuncia de manera online a través del Poder Judicial ingresando a: www.jusentrerios.gov.ar

 

Para asesoramiento o acompañamiento, podés contactar a la Dirección de Mujeres de Entre Ríos en Alameda de la Federación 609, Paraná, o comunicarte al teléfono 0343 4438241 o por WhatsApp al 343 4688981.

Temas:

capacitación Violencia de género
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