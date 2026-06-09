La “Locro Fest” reunirá a cocineros, emprendedores y músicos en una gran fiesta popular en Viale

REDACCIÓN ELONCE
La ciudad de Viale realizará este domingo la segunda edición del Locro Fest. Habrá concurso gastronómico, espectáculos musicales, feria cultural y propuestas para toda la familia con entrada libre y gratuita.
La ciudad de Viale se prepara para recibir una nueva edición del "Locro Fest", un evento gastronómico y cultural que se desarrollará este domingo en el predio del ferrocarril y que reunirá a cocineros, artistas y emprendedores en una jornada abierta a toda la comunidad.
La actividad comenzará a las 8 de la mañana en el Salón Julio Del Carril y se extenderá hasta aproximadamente las 17. La entrada será libre y gratuita.
La propuesta, impulsada por el Municipio de Viale y la Subsecretaría de Cultura, tendrá este año su segunda edición y contará con un importante número de participantes inscriptos para el concurso gastronómico.
“Este evento es claramente una propuesta cultural que combina la gastronomía tradicional con una importante grilla artística y la participación de más de 40 emprendedores. Es una verdadera fiesta para Viale, y desde el Gobierno de Entre Ríos acompañamos esta iniciativa porque moviliza la economía local, brinda oportunidades a los artistas y, fundamentalmente, pone en valor la identidad de la comunidad. La gastronomía forma parte de las industrias culturales y también constituye una forma de trabajo y desarrollo”, destacó el secretario provincial de Cultura, Julián Stoppello.
Y agregó: “Viale ya cuenta con la tradicional Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que tiene reconocimiento a nivel nacional, y ahora consolida por segunda vez el LocroFest. Las expectativas son muy buenas, ya que el concurso tiene el doble de inscriptos que en la edición anterior, lo que demuestra su crecimiento. Por eso estamos muy contentos de acompañar esta iniciativa de un municipio pujante, que permanentemente genera nuevas propuestas y apuesta al desarrollo cultural y económico de la ciudad”.
Crece la convocatoria
Durante la presentación oficial realizada en el Museo de Casa de Gobierno, el intendente Carlos Weiss ponderó el crecimiento que tuvo la iniciativa desde su primera edición. "Fue una propuesta de la Subsecretaría de Cultura que tuvo muy buenas repercusiones el año pasado y entendimos que era una actividad que llegó para quedarse", señaló.
El jefe comunal indicó que las expectativas fueron superadas por la cantidad de interesados en participar del certamen culinario. Además, recordó que las inscripciones continuarán abiertas hasta el viernes a través de los canales oficiales del municipio.
Concurso gastronómico y premios
La subsecretaria municipal de Cultura, Florencia Landra, explicó a Elonce que la competencia comenzará desde las primeras horas de la mañana y que el público podrá observar el trabajo de los cocineros durante toda la preparación. "Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita a través del formulario que se encuentra disponible en la página web y las redes sociales del municipio", indicó.
El certamen otorgará premios económicos de 400.000 pesos para el primer puesto, 300.000 para el segundo, 200.000 para el tercero y una mención especial de 50.000 pesos.
La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por referentes gastronómicos de la ciudad.
Almuerzo popular y espectáculos musicales
A partir de las 12.30 comenzará la venta de porciones de locro y la programación artística prevista para la jornada.
Los asistentes podrán consumir en el predio o retirar las porciones para llevar.
Además del tradicional plato criollo, habrá servicio de cantina con empanadas, pizzas, choripanes y otras propuestas gastronómicas.
Durante la tarde se presentarán distintos artistas y grupos locales, entre ellos Los Aromitos, Oriana Fontán y Kevin Arellano, el Taller Municipal de Folclore, Trío Alegría y Los Hermanos Corradini.
El secreto de un buen locro
Como parte de la presentación, la cocinera Valeria, quien elaboró el plato exhibido durante el lanzamiento, explicó algunas características del proceso de preparación.
"Es una elaboración que comienza el día anterior, cuando se pone en remojo el maíz. Después se agregan los distintos ingredientes y cada cocinero le da su toque personal", comentó.
Entre los productos utilizados mencionó carne, chorizo, panceta ahumada, verduras y distintos cortes tradicionales que forman parte de la receta.
Desde la organización invitaron a vecinos y visitantes de toda la región a participar de una jornada que combinará gastronomía, música e intercambio cultural.