Haciendo Comunidad Los días 12, 13 y 14 de septiembre

La Sociedad Rural Gualeguaychú se prepara para la Expo Rural

La 132º Exposición de Ganadería, Industria y Comercio y Expo Rural sigue sumando actividades de cara al 12, 13 y 14 de septiembre: ganadería, pruebas criollas, maquinarias, música y atracciones para los chicos.

1 de Septiembre de 2025
La expo será del 12 al 14 de septiembre
La expo será del 12 al 14 de septiembre

La Sociedad Rural Gualeguaychú acelera los preparativos en el marco de la Expo Rural que desarrollará actividades desde el viernes 12 de septiembre, aunque el público podrá disfrutar de los stands y entretenimientos de la llamada Expo Comercial durante el sábado 13 y el domingo 14.

 

Puntualmente el viernes se esperan actividades ganaderas como la entrada de reproductores bovinos y ovinos; admisión de equinos; el Concurso de Jurados Estudiantiles y la charla principal "2025: entre la macro, la innovación y la cirugía de costos", a cargo Gustavo "Lacha" Lazzari, el reconocido economista y empresario Pyme que tendrá lugar a la hora 20 con entrada libre y gratuita.

 

El sábado, día de apertura de la Expo Comercial, habrá jura de reproductores bovinos y ovinos; el remate de ramos generales; actividades de los caballos criollos como aparte campero, entre otros y el concurso del cordero guacho que ya abrió la inscripción y que este año de la mano de Rataplán reparte 600 mil pesos en órdenes de compra para los ganadores. En tanto, a la hora 10 se desarrollará la charla en el marco de la Tecnoproductiva, a cargo de las reconocidas ingenieras agrónomas Catalina Boetto y Ana Gómez Demmel.

 

Asimismo, esa jornada tendrá en el escenario al Ballet Ecos Entrerrianos, Pitingo Izaguirre, Padularrosa Romero y un cierre a pura música tropical de la mano de La 10 y Ke Sabor.

 

En tanto, el domingo albergará el acto inaugural a la hora 11 con la actuación de la Banda Militar "Tte. Cnel. Filomeno Saturnino Berón" perteneciente al Batallón de Ingenieros Blindado 2 "General José Francisco Ramírez" y el desfile de los campeones; el remate de ovinos desde la hora 09:15 y el de reproductores bovinos desde las 15:00; un programa con distintas acciones en pista de mano de los caballos criollos; la actuación de los cuerpos de baile Sicarú y Herencia Viva y la música con 7 Cifras, Omar Romero, Marianela Obispo y un fin de fiesta a pura cumbia con el grupo Cazadores

 

A este detalle debe agregarse la Granja Demostrativa y Vivencial que resulta la delicia de todos los chicos (a cargo del Instituto Agrotécnico); un número inédito de stands que incluye industria metalmecánica, automotriz, agropecuaria, ganadera, de servicios, comercial, institucional, fuerzas armadas y de seguridad y entretenimientos para los chicos; una diversa oferta gastronómica; entre muchas sorpresas más preparadas por la organización y por los propios expositores.

 

La Expo, de interés municipal

 

En la última sesión, el Concejo Deliberante de nuestra ciudad aprobó declarar de Interés Municipal de la 132° Exposición de Ganadería, Industria y Comercio y Expo Rural organizada por la Sociedad Rural Gualeguaychú. Entre los argumentos esgrimidos por los ediles, se establece que "con un trabajo serio y permanente logró erigirse en los últimos años como la más importante de su tipo en el mapa de muestras del calendario de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos", a la vez que destacaron que "este multievento exclusivo aglutina ganadería, industria, producción, comercio y entretenimiento y se ha convertido en un dinamizador de la economía de la ciudad y la región y en un escenario propicio para potenciar el comercio, la industria y las actividades agropecuarias".

 

Actividades previstas

 

Charlas:

Viernes 12.

Hora 19:00. Marcial Buiatti - Médico Veterinario Coordinador de FUCOFA – "Lucha contra la garrapata".

Hora 20.00. Gustavo "Lacha" Lazzari, el reconocido economista y empresario Pyme disertará con entrada libre y gratuita bajo el título: "2025: entre la macro, la innovación y la cirugía de costos".

Sábado 13

Hora 10:00. Catalina Boetto (ingeniera agrónoma, consultora en ganadería, socia de MBG Ganadería) y Ana Gómez Demmel (ingeniera agrónoma, magister en Dirección de Empresas, especialista en producción bovina, socia de MBG Ganadería).

 

Exposición y Muestra de Caballos Criollos de la mano de la Asociación que nuclea a sus criadores, con una importantísima participación en calidad y cantidad de ejemplares. Se realizarán las tradicionales actividades como aparte campero, entre otras.

 

Muestra ganadera bovina y ovina: Como exposición ganadera que es, se desarrollarán las tradicionales juras de reproductores bovinos (Hereford, Aberdeen Angus, Limangus y Braford); y de las distintas razas de ovinos, ambos con sus remates correspondientes a cargo de la firma Casa Usandizaga S. A.

La presencia en el acto inaugural de la Banda Militar "Tte. Cnel. Filomeno Saturnino Berón" perteneciente al Batallón de Ingenieros Blindado 2 "General José Francisco Ramírez" de Concepción del Uruguay.

 

Granja Demostrativa y Vivencial: espacio para visitar y recorrer, pudiendo interactuar los chicos con los animales que estarán en exhibición. Terneros, corderos, llamas, conejos, cabras y mucho más.

 

Número inédito de stands: incluye industria metalmecánica, automotriz, agropecuaria, ganadera, de servicios, comercial, institucional, fuerzas armadas y de seguridad y entretenimientos para los chicos.

 

Diversa oferta gastronómica: este 2025 llega con una nueva propuesta en materia gastronómica, con un Patio de Sabores, dividido en dos estilos bien marcados: a la comida típica de todos los años se le suman food truck y la cerveza artesanal a la vera del escenario.

 

Nueva edición del "Concurso del cordero guacho" será nuevamente el deleite de los más chicos con $ 600.000 pesos en premios en órdenes de compra de Rataplán.

 

Remate de Ramos Generales -a cargo de Rafael Vela- que congrega una importante cantidad de interesados. Se podrán adquirir herramientas, muebles, antigüedades, artículos rurales, materiales de construcción, sanitarios y equipamiento en general.

 

Sector de Juegos: atracciones para los más chicos en un nuevo espacio, con inflables gigantes y mucho más.

Temas:

Expo Rural Gualeguaychú septiembre Sociedad Rural Gualeguaychú
