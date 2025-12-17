La provincia acompañó una jornada navideña en merendero en barrio Los Hornos de Paraná

Con la participación del Gobierno Provincial en conjunto con clubes, instituciones, privados y vecinos, se desarrolló una jornada navideña en el merendero Mujeres Ladrilleras Organizadas, que incluyó juegos recreativos, actividades de pintura y dibujo, deportes, merienda, baile a cargo de Uriel Lópe
Con la participación del Gobierno Provincial en conjunto con clubes, instituciones, privados y vecinos, se desarrolló una jornada navideña en el merendero Mujeres Ladrilleras Organizadas, que incluyó juegos recreativos, actividades de pintura y dibujo, deportes, merienda, baile a cargo de Uriel López y la visita de Papá Noel.
De la actividad en el barrio Los Hornos de Paraná participaron la vicegobernadora Alicia Aluani, junto a los ministros de Desarrollo Humano, Verónica Berisso y de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.
Durante la jornada, la vicegobernadora Alicia Aluani expresó que la actividad apunta "no solo a realizar los festejos previos a la Navidad, sino a celebrar la comunidad". En ese sentido, destacó "a las mujeres que acompañan con su trabajo y a los ladrilleros, que sostienen este merendero como signo de unión y participación". Asimismo, felicitó "a quienes originaron este merendero, porque habla del amor hacia el prójimo". La vicegobernadora resaltó que la provincia trabaja en "brindar las mejores oportunidades para que los niños y las familias de nuestra provincia sean felices".
Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó que "en este marco de celebración podemos ver el compromiso provincial y la importancia del trabajo articulado que realizan las áreas del gobierno, el merendero Mujeres Ladrilleras y cada institución del Estado que hace posible este encuentro hoy. A su vez, ratificó: "Las infancias son nuestra prioridad, y en este marco de celebración, es hermoso poder verlos disfrutar".
Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, celebró el encuentro, ya que "pone en valor el trabajo de las organizaciones, que son las que realizan un trabajo fundamental de contención social". Además, resaltó el trabajo de los merenderos y "la responsabilidad de asegurar la comida de tantas familias, realmente es emocionante".
El comedor-merendero Mujeres Ladrilleras Organizadas está a cargo de Paola Silva, junto con la participación de Andrea, Martín, Claudio, Candela y Cristian. Funciona desde hace seis años y recibe alrededor de 320 niños de lunes a viernes, brindando almuerzo, merienda y cena. Silva recordó que comenzaron "en la pospandemia, cuando todo se paró, que no se podía trabajar, y la gente quedó parada y no tenía para salir a hacer changas. Entonces salimos a pedir donaciones a los comercios, llegamos al municipio y recibimos algunos bolsones. Como no alcanzaban para tantas familias, decidimos cocinar y entregar viandas".
Además, participaron el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca; el secretario de Gobiernos Locales y Comunas, Miguel Heft; la secretaria de Políticas del Cuidado de Entre Ríos, Ayelén Acosta; el director de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet; la directora de Políticas Comunitarias y Territoriales, Rosario Ledri y los diputados provinciales Carolina Streitemberger y Jorge Meier.