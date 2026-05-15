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La programación de mayo que propone el Cineclub Noble

Será este martes 19 de mayo, a las 19 en Sala Noble, Matorras 861, Paraná, con la película Tiempo de Revancha. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y es con entrada libre y gratuita.

15 de Mayo de 2026
Cineclub Noble.
Cineclub Noble. Foto: (GPER).

Será este martes 19 de mayo, a las 19 en Sala Noble, Matorras 861, Paraná, con la película Tiempo de Revancha. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y es con entrada libre y gratuita.

Cineclub Noble. Tres tiempos para la memoria, es el título de la nueva programación del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer), esta vez organizada en conjunto con el Colectivo Cultura por la Memoria (CxM) a 50 años del golpe cívico militar. Será este martes 19 de mayo, a las 19 en Sala Noble, Matorras 861, Paraná, con la película Tiempo de Revancha. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y es con entrada libre y gratuita.

 

Tiempo de revancha es una emblemática película argentina de drama y suspenso estrenada en 1981, escrita y dirigida por Adolfo Aristarain. Considerada una de las obras más importantes de la cinematografía nacional, la producción destaca por exponer de forma alegórica la falta de derechos laborales, la corrupción empresarial y el clima de opresión vivido durante la última dictadura militar en Argentina.

Esta función sumará además, una conversación a manera de homenaje, con el cineasta y presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, sobre los modos de resistencia que ofreció la cultura, en particular el cine, a la represión de las dictaduras.

 

En cada martes, se realiza una intervención expresiva donde la concurrencia podrá interactuar de alguna manera con la temática transversal del ciclo: la conmemoración de los 50 años del golpe cívico militar de marzo de 1976.

 

Continuidad de la cartelera

 

La película que completa la programación será LS83 (Argentina, 2025), del director Herman Szwarcbart, que se proyectará el martes 26 de mayo, a las 19.

Temas:

Cine ciclo Paraná
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