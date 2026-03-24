La Noche de las Ciudades llega con propuestas culturales de tres localidades entrerrianas

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá una nueva edición este sábado 28 de marzo en Paraná, con la participación de tres localidades entrerrianas que mostrarán su identidad cultural a través de distintas propuestas artísticas.

La actividad comenzará a las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en Carbó y 9 de Julio, con entrada libre y gratuita para todo el público.

Tres localidades con identidad propia

En esta oportunidad, La Noche de las Ciudades reunirá a representantes de La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull, que compartirán música, danza, gastronomía y producciones artesanales.

Desde La Paz, la propuesta incluirá danzas folclóricas y música en vivo con el dúo Buchamer - Méndez Ríos y César Trachitti, además de exposiciones artísticas y puestos gastronómicos.

Por su parte, Oro Verde llevará al escenario a los grupos Tropical Oro Verde y Sembrando Chamamé, junto a emprendedores con propuestas de platería, sublimación y marroquinería.

Noche de las Ciudades.

Música, danza y emprendedores

Desde Sauce Montrull se presentará el taller municipal de folclore, acompañado por música en vivo a cargo de Valentina Fernández, además de una oferta de artesanos y emprendedores locales.

El ciclo La Noche de las Ciudades busca generar un espacio de encuentro donde cada localidad pueda mostrar su cultura y acercarla al público de la capital entrerriana.

Un ciclo que recorre la provincia

La propuesta forma parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que incluye encuentros itinerantes a lo largo del año.

A través de este programa, se promueven distintas expresiones culturales y se fortalece el vínculo entre comunidades, con actividades abiertas y accesibles para todos los públicos.