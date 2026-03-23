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Club Toritos de Chiclana celebrará sus 54 años con una cena show

El Club Toritos de Chiclana, de Paraná, celebrará 54 años con cena show y actividades deportivas, destacando su rol social y comunitario.

23 de Marzo de 2026
Buscan recaudar fondos.
Buscan recaudar fondos. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Club Toritos de Chiclana, de Paraná, celebrará 54 años con cena show y actividades deportivas, destacando su rol social y comunitario.

El Club Toritos de Chiclana, de Paraná, se prepara para celebrar su 54° aniversario con una serie de actividades sociales y deportivas que buscan no solo conmemorar su historia, sino también fortalecer su rol comunitario y avanzar en mejoras de infraestructura, en un contexto donde el trabajo sostenido y el compromiso de sus integrantes siguen siendo pilares fundamentales de la institución.

 

“Tenemos pensado hacer una cena show el 30 de abril para recibir a las 00 el 1 de mayo nuestro cumpleaños”, dijo a Elonce Andrea Cejas.

En ese sentido, destacó la identidad del espacio: “Es una institución familiar. Una familia para todos los chicos que vienen”.

 

Trabajo diario y valores

Respecto al funcionamiento cotidiano, remarcó el esfuerzo sostenido: “Trabajamos a pulmón día a día para mantener toda la infraestructura del club y después, a corazón, para mantener a los chicos también acá dentro”.

El fútbol ocupa un lugar central, pero no es el único objetivo. “Lo principal son los chicos. Acá no solo aprenden a hacer deportes, sino también valores que les sirven para la vida y para ser buenas personas”, afirmó.

 

Celebración y actividades abiertas

Sobre el evento principal, detalló: “Hacemos una invitación abierta a todos los que nos quieran acompañar, ya sea vecinos, familiares de jugadores, de exjugadores y de socios”.

También informó cómo participar: “Pueden contactarse al 343 4518662 o a las redes del club que tenemos Facebook e Instagram. En la cena show va a haber una entrada de empanadas, el plato principal será pollo con ensalada, y postre helado, torta y brindis”.

Club Toritos de Chiclana organiza su cena aniversario

Finalmente, adelantó más propuestas: “Va a haber música y baile. Vamos a tener un DJ y distintos shows musicales. Mañana hay un cuadrangular de la categoría 2009 y 2010, que también servirá para recaudar fondos para el club. El domingo tendremos un cuadrangular con las chicas del femenino de la categoría 14. Así vamos haciendo distintas cosas”.

Temas:

Toritos de Chiclana aniversario Cena show
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