La batería Cinco Estrellas ensaya para presentarse en los carnavales de Victoria

REDACCIÓN ELONCE
Los Carnavales de Paraná se desarrollarán del 13 al 17 de febrero de 2026 en calle Salvador Maciá. Desde barrio San Agustín, integrantes de la batería Cinco Estrellas contaron a Elonce los detalles de su preparación y la invitación que los llevará a presentarse en los carnavales de Victoria.
Mientras avanzan los preparativos para los Carnavales de Paraná 2026, que se realizarán del 13 al 17 de febrero en calle Salvador Maciá, en los barrios ya se vive el clima carnavalero con ensayos intensos y gran participación vecinal. En barrio San Agustín, la batería Cinco Estrellas entrena a diario y se alista para una nueva temporada con presentaciones fuera de la ciudad.
Desde la plaza Evita, los integrantes de la agrupación mostraron parte de su trabajo y celebraron un nuevo logro: su contratación para los carnavales de Victoria. La batería cuenta con 11 años de trayectoria y está integrada por unos 35 músicos y pasistas.
En diálogo con Elonce, Jonathan Riquelme explicó que la temporada 2026 comenzó con grandes expectativas. “Estamos iniciando el año con todo. Vamos a estar en los carnavales de Victoria, con cinco noches confirmadas, y además tenemos otras fechas que estamos por cerrar”, relató.
El referente destacó la importancia de poder llevar el trabajo del grupo a otras localidades. “Es muy lindo salir de Paraná y disfrutar junto a los compañeros, mostrando lo que hacemos en otros carnavales”, señaló. En tanto, Cristian Álvarez, uno de los responsables de la batería, recordó que comenzó su recorrido en 2015 y remarcó el crecimiento sostenido del grupo. “Arrancamos como comparsa y hace cuatro o cinco años ya venimos consolidándonos como batería. Se nota la mejora año a año”, afirmó.
Gran parte del trabajo previo se realiza de manera artesanal y familiar. Según contó Álvarez, en la casa de su madre se confeccionan los trajes, se realizan los talleres de bordado y se trabaja el plumaje. “Ahí se hace todo, es un esfuerzo enorme, pero con mucha dedicación”, explicó.
Las pasistas también forman parte central del proyecto. Durante el ensayo, varias de ellas contaron cómo viven el ritmo y el aprendizaje diario. “Es lindo bailar, dejarse llevar por la música y compartir con el grupo”, expresó una de las jóvenes integrantes.
La batería Cinco Estrellas ensaya de lunes a viernes, de 19 a 22, en la plaza del barrio, y se encuentra abierta a participar en distintos eventos sociales y culturales. Con ritmo, disciplina y compromiso colectivo, el grupo se prepara para representar a Paraná en otros corsos entrerrianos, mientras mantiene viva la tradición carnavalera en San Agustín.