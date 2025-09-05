 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Será con entrada libre y gratuita

La Asociación Verdiana brindará un concierto de repertorio sacro en la parroquia La Piedad

Será este sábado en horas de la noche en la Parroquia La Piedad, ubicada en calle Italia y Paraguay de la ciudad de Paraná. Desde la Asociación Verdiana detallaron las presencias.

5 de Septiembre de 2025
El ensayo del coro.
El ensayo del coro. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Este sábado habrá otra actividad a disfrutar por parte de la ciudadanía de Paraná y alrededores. La cita es en La Parroquia La Piedad y la invitación es a un evento de la Asociación Verdiana.

 

Iván dialogó con Elonce y aportó: “Fue el último ensayo previo a un concierto que vamos a hacer este sábado en la Parroquia La Piedad, acá en calle Italia y Paraguay”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Es un concierto que estamos preparando desde comienzo de año con repertorio sacro. Vamos a hacer una especie de evento integral entre varias áreas de la Verdiana. Va a participar el coro tradicional, nos van a acompañar los alumnos del taller de piano de la institución. Los alumnos estuvieron a full estudiando las obras”, ahondó.

 

Por otra parte, relató: “También vamos a tener canto y como invitados van a estar Escénica compañía de arte y Felicitas Centeno, que es solista de la institución”.

 

El evento será después de la misa y culminará a las 20 horas, momento en el que iniciará el concierto, de aproximadamente 40 minutos. Será con entrada libre y gratuita.

Temas:

Asociación Verdiana Parroquia La Piedad Paraná repertorio sacro
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso