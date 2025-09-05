La Asociación Verdiana brindará un concierto de repertorio sacro en la parroquia La Piedad

REDACCIÓN ELONCE
Este sábado habrá otra actividad a disfrutar por parte de la ciudadanía de Paraná y alrededores. La cita es en La Parroquia La Piedad y la invitación es a un evento de la Asociación Verdiana.
Iván dialogó con Elonce y aportó: “Fue el último ensayo previo a un concierto que vamos a hacer este sábado en la Parroquia La Piedad, acá en calle Italia y Paraguay”.
“Es un concierto que estamos preparando desde comienzo de año con repertorio sacro. Vamos a hacer una especie de evento integral entre varias áreas de la Verdiana. Va a participar el coro tradicional, nos van a acompañar los alumnos del taller de piano de la institución. Los alumnos estuvieron a full estudiando las obras”, ahondó.
Por otra parte, relató: “También vamos a tener canto y como invitados van a estar Escénica compañía de arte y Felicitas Centeno, que es solista de la institución”.
El evento será después de la misa y culminará a las 20 horas, momento en el que iniciará el concierto, de aproximadamente 40 minutos. Será con entrada libre y gratuita.