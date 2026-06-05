Juraron 47 nuevos psicólogos y se incorporaron al ejercicio profesional en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos realizó un acto de jura de nuevos matriculados en Paraná. Autoridades provinciales y nacionales destacaron a Elonce la importancia de la formación, la ética profesional y el compromiso con la comunidad.
Un total de 47 nuevos profesionales se incorporaron formalmente al ejercicio de la psicología durante el acto de jura de matriculados realizado este viernes en el auditorio del Círculo Médico de Paraná. La ceremonia contó con la participación de autoridades del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos y de representantes de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina (FePRA).
Durante la actividad, los nuevos matriculados realizaron el tradicional juramento mediante el cual asumieron el compromiso de ejercer la profesión con responsabilidad, ética y respeto por las normas que regulan la actividad.
El presidente de FePRA, Marcelo Clingo, participó de la ceremonia y destacó la relevancia institucional del acto. “Son 47 colegas que se incorporan al ejercicio profesional y comienzan una vida profesional al servicio de la comunidad, del bienestar y de la escucha del sufrimiento de las personas”, expresó a Elonce.
Compromiso con la comunidad
Clingo remarcó que el acompañamiento institucional resulta fundamental en los primeros años de ejercicio profesional. En ese sentido, señaló que el colegio profesional constituye una referencia para quienes comienzan a transitar la práctica laboral.
“Es un acto de mucho valor institucional y también de mucho valor para nuestra comunidad”, afirmó el dirigente nacional, quien llegó a Paraná para acompañar la ceremonia junto a las autoridades entrerrianas.
Por su parte, el presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, Octavio Filipuzzi, valoró a Elonce la incorporación de nuevos profesionales y destacó que cada acto de matriculación representa también una renovación para la institución.
Una profesión frente a nuevos desafíos
“Para nosotros es una alegría porque uno revive su propia experiencia de haberse matriculado y de haber comenzado este camino profesional”, expresó Filipuzzi.
El titular de la entidad sostuvo que el ejercicio de la psicología enfrenta desafíos cada vez más complejos vinculados a las transformaciones sociales y tecnológicas. “Las problemáticas actuales son cada vez más complejas. La tecnología, las adicciones y los consumos exigen profesionales altamente capacitados y formados”, explicó.
Asimismo, destacó la presencia de representantes de distintas universidades de la región que participaron del acto, entre ellas la UCA, la UAP y la UADER, instituciones encargadas de la formación de los futuros profesionales.
La importancia de la matrícula profesional
Filipuzzi también remarcó la relevancia de que los psicólogos cuenten con matrícula habilitante para ejercer. “Es la garantía de que una persona está siendo atendida por un profesional idóneo, capacitado y con respaldo institucional”, indicó.
Según informó, el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos prevé incorporar alrededor de 100 nuevos matriculados durante este año. Actualmente, la matrícula provincial ronda los 3.800 profesionales, de los cuales cerca de 1.900 se encuentran en actividad.
Finalmente, señaló que la psicología continúa siendo una profesión elegida mayoritariamente por mujeres. “Históricamente ha sido así y las colegas se desarrollan excelentemente en la profesión”, concluyó.