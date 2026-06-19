Juntaron útiles escolares durante un homenaje solidario a Pastor de los Santos en San Agustín

Una jornada solidaria y cultural se llevó a cabo en el Anfiteatro Linares Cardozo, ubicado en Plaza Eva Perón, de barrio San Agustín, donde vecinos y artistas participaron de un homenaje a Pastor de los Santos y, al mismo tiempo, colaboraron con una colecta de útiles escolares destinada a niños de distintos barrios de la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por Gustavo de Santiago, conocido como Don Terremoto, quien destacó que la propuesta surgió por una inquietud del propio homenajeado. La actividad combinó música, solidaridad y reconocimiento a la trayectoria del artista.

"Fue una idea de Pastor. Él quería que el homenaje no quedara en algo vacío, sino que también sirviera para ayudar a los demás. Dijo que la gente podía acercarse a verlo y traer útiles escolares para la gurisada", explicó.

Música y solidaridad en una misma jornada

Durante el encuentro, Pastor de los Santos ofreció un espectáculo de aproximadamente una hora y media que convocó a vecinos de distintos sectores de la ciudad.

Según detalló el organizador, participaron entre 200 y 300 personas provenientes de barrios como Antártida Argentina, Balbi, La Floresta, Las Flores, Paraná XVI, Anacleto Medina y San Agustín.

"La verdad que estamos muy contentos y agradecidos a toda esa gente que consideró esta oportunidad de venir y aportar un granito de arena a través de un útil escolar", expresó De Santiago.

Si bien la cantidad de donaciones no fue la esperada, el organizador valoró cada colaboración recibida.

Los útiles serán destinados a chicos de la zona

Los elementos reunidos durante la jornada serán distribuidos entre niños de barrios cercanos al lugar donde se realizó el evento. "Seguramente los vamos a repartir acá mismo, en la barriada, para los chicos que más lo necesiten", adelantó De Santiago.

Juntaron útiles escolares en una jornada solidaria en barrio San Agustín

El homenaje también tuvo un significado especial para Pastor de los Santos, quien atraviesa una situación de salud delicada. La actividad buscó reconocer en vida sus 57 años de trayectoria artística.

"Los homenajes hay que hacerlos en vida. Después es muy fácil llevar una ofrenda floral. Lo importante es celebrar la vida todos los días", destacaron durante la jornada.

Un escenario emblemático para el folclore

De Santiago también agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y de la Secretaría de Cultura, que colaboraron con la realización del encuentro.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó el espíritu solidario de la comunidad. "El pueblo de Paraná siempre tiene esa voluntad de ayudar. Eso es algo que nunca se pierde", concluyó.