“Jóvenes de Corazón” convoca a adultos mayores a una caminata saludable para este sábado en Parque Gazzano

REDACCIÓN ELONCE
La segunda edición de “Jóvenes de Corazón”, organizada por el gimnasio Taián, invita a una caminata gratuita con distintos recorridos, actividades físicas y sorteos para personas mayores de 60 años, en una jornada a puro movimiento, supo Elonce.
La segunda edición de la caminata “Jóvenes de Corazón” se presenta como una propuesta recreativa y saludable destinada a personas mayores de 60 años. La actividad se desarrollará este sábado, desde las 9, en Parque Gazzano de Paraná y tendrá como objetivo fomentar la actividad física en adultos mayores, con recorridos adaptados, acompañamiento familiar y un cierre a puro ritmo.
El evento es impulsado por el gimnasio Taián, a cargo de Andrea Sanfilippo, quien explicó a Elonce que la iniciativa se pensó “para celebrar la juventud interior que tenemos todos” y sumar una opción más a la oferta de movimiento para personas mayores.
La caminata se desarrollará alrededor del lago de Parque Gazzano y contará con tres alternativas de distancia: una vuelta completa, dos vueltas para quienes tengan mejor entrenamiento y un circuito más corto destinado a participantes que se desplazan con andador, bastón o requieran acompañamiento cercano.
Desde la organización se destacó que la propuesta es abierta y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. También se alienta a que familiares se sumen a caminar junto a los adultos mayores, con el objetivo de acompañar, contener y transformar la jornada en una experiencia compartida.
Entrada en calor, medallas, frutas e hidratación
Al igual que en las carreras y caminatas recreativas tradicionales, los participantes realizarán primero una entrada en calor guiada por profesores de educación física, para preparar el cuerpo antes de iniciar el recorrido alrededor del lago.
Una vez finalizada la caminata, se entregarán medallas, se ofrecerá hidratación con agua fresca y se repartirán frutas para colaborar con la recuperación luego del esfuerzo. Además, se realizarán sorteos entre los presentes, con premios pensados para motivar y reconocer la participación.
Sanfilippo mencionó que, en la primera edición, se habían reunido más de 200 adultos mayores y sostuvo que, para este fin de semana, se busca superar esa cifra, apoyados en la buena respuesta que tiene la propuesta en las redes sociales y en la difusión previa, que incluyó la anticipación de una “sorpresa” para estimular la concurrencia.
Zumba, ritmos y Newcom para un cierre “en movimiento”
La jornada se completará con una clase de zumba y ritmos a cargo de profesoras invitadas, que se sumarán para acompañar a los adultos mayores y cerrar la actividad “bien arriba”, con música y baile grupal.
Al mismo tiempo, Sanfilippo anunció la presencia de referentes de Newcom, la versión adaptada del vóley para personas mayores, que llevarán red y pelota para permitir que quienes lo deseen puedan probar la disciplina y conocer los lugares donde se practica de manera regular.
Desde la organización se valoró que la propuesta combinará caminata, juegos, baile y socialización, en un entorno natural que facilitará la permanencia de las familias durante toda la mañana.
Sanfilippo explicó que Parque Gazzano se eligió como sede por tratarse de "un espacio verde cuidado, de trazado circular y sin necesidad de cortes de calle, lo que facilitará el control del recorrido y la seguridad de los participantes".
El equipo organizador se distribuirá en distintos puntos del circuito "para alentar, acompañar y asistir a los adultos mayores durante la caminata". Además, se destacó el respaldo del municipio de Paraná, que autorizó el uso del predio y colaboró con las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad.