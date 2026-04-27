Realizarán jornada gratuita de atención veterinaria en plaza Linares Cardozo de Paraná

La actividad se llevará a cabo el miércoles 29 de abril de 9 a 12 horas, con servicios gratuitos para mascotas y acciones de promoción de la salud. Buscan fomentar la tenencia responsable y acercar atención veterinaria a los vecinos.
Se realizará este miércoles 29 de abril una jornada gratuita de atención veterinaria en la plaza Linares Cardozo, en Paraná, en el horario de 9 a 12. La propuesta, que es organizada por el municipio, se enmarca en el Día del Animal y estará orientada a promover la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios de salud para mascotas.
Durante la actividad, se brindarán servicios de vacunación y desparasitación, junto con propuestas lúdicas y educativas destinadas a la comunidad. Además, promotoras de salud animal difundirán pautas de cuidado responsable y ofrecerán información sobre la plataforma Mi Paraná, mediante la cual los vecinos podrán gestionar turnos para la atención de sus animales.
Promoción de la salud y trabajo territorial
En paralelo, equipos de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Martín, Illia y Toma Nueva llevarán adelante acciones territoriales casa por casa. Estas incluirán promoción de la salud de la mujer, vacunación antigripal e invitaciones a talleres sobre enfermedades como celiaquía e hipertensión.
Asimismo, promotoras de derecho continuarán con el relevamiento de organizaciones de la zona, en el marco de una estrategia integral de abordaje comunitario.
Tenencia responsable y estadísticas
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, destacó que “la tenencia responsable implica comprometerse con la salud, el bienestar y el cuidado de nuestras mascotas: vacunarlas, desparasitarlas, castrarlas y, sobre todo, no abandonarlas. Un animal cuidado es una comunidad más sana”.
La funcionaria indicó que la actividad se inscribió en una política sostenida de salud animal impulsada por la gestión de Rosario Romero. En ese sentido, recordó que durante 2025 se realizaron más de 7.500 castraciones, 2.500 desparasitaciones y 6.300 atenciones clínicas básicas, todas de manera gratuita.
En lo que va de 2026, la Dirección de Salud Animal ya concretó 2.355 castraciones, 2.186 vacunaciones antirrábicas, 1.001 desparasitaciones y 1.698 atenciones clínicas en distintos barrios de Paraná.
“Apostamos a que cada vecino asuma el compromiso con su mascota, porque eso también es cuidar la salud pública de toda la ciudad”, concluyó la secretaria.