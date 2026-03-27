Invertirán más de $40 millones en obras para una escuela rural del departamento Victoria

Se trata de la escuela N° 11 “Díaz Vélez”, ubicada en el distrito Rincón de Nogoyá, la que actualmente, presenta un marcado deterioro edilicio, especialmente en las cubiertas, la galería principal y distintos sectores como sanitarios, cocina y comedor.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, realizará la apertura de sobres para llevar adelante una intervención en infraestructura escolar con el objetivo de garantizar condiciones seguras y adecuadas para la escuela N° 11 "Díaz Vélez", ubicada en el distrito Rincón de Nogoyá, departamento Victoria.
El establecimiento se sitúa a 40 kilómetros de la ciudad de Victoria y brinda educación en los niveles inicial y primario. Actualmente, presenta un marcado deterioro edilicio, especialmente en las cubiertas, la galería principal y distintos sectores como sanitarios, cocina y comedor, lo que afecta el normal desarrollo de las actividades escolares.
Uno de los puntos más críticos es la galería que conecta las aulas con el patio principal, única vía de circulación durante los recreos. La estructura, compuesta por madera, tejuelas y chapas, evidencia un avanzado estado de deterioro, con riesgo de desprendimientos desde más de tres mt de altura.
Frente a esta situación, y a partir del trabajo de relevamiento de la zonal departamental de Arquitectura, se elaboró un proyecto de mejoras edilicias que permitirá intervenir de manera prioritaria en los sectores más comprometidos. El acto administrativo de apertura de sobres tendrá lugar el próximo martes 31 de marzo a las 10 en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.
El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó: "Mediante este mecanismo de cotejo de precios se da respuestas concretas a necesidades edilicias que presentan distintas escuelas del territorio provincial y con una planificación que prioriza la seguridad y el bienestar para que estudiantes y docentes puedan desarrollar sus actividades sin que se vean interrumpidas por problemas edilicios".
La obra comprende un presupuesto oficial de 40.710.720 pesos y un plazo de ejecución de 45 días corridos.
Entre los trabajos previstos, se encuentra el recambio de las cubiertas existentes en galerías y aulas, reemplazando la estructura de madera por perfilería metálica y chapas galvanizadas, además de la colocación de cielorrasos de PVC que mejorarán las condiciones de habitabilidad y luminosidad. Asimismo, se realizarán intervenciones en sanitarios y en el aula del nivel inicial, incluyendo la renovación de aberturas, artefactos y cielorrasos, fortaleciendo así la funcionalidad de los espacios.