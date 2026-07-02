Instituto Siglo XXI unificó los actos por el Día de la Bandera y la Independencia

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa del Instituto Siglo XXI realizó un acto que reunió las conmemoraciones del 20 de Junio y el 9 de Julio. La ceremonia incluyó la Promesa de Lealtad a la Bandera, representaciones artísticas y la participación de estudiantes de todos los niveles, supo Elonce.
El Instituto Siglo XXI de Paraná llevó adelante un acto patrio en el que unificó las celebraciones por el Día de la Bandera y el Día de la Independencia, debido a la proximidad del receso invernal. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club Sionista y reunió a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, junto a docentes y familias.
Al respecto, el director de la institución, Miguel Ángel Vaca, explicó a Elonce que la decisión respondió al calendario escolar y al objetivo de brindar una celebración conjunta de dos fechas significativas para la historia argentina.
"La propuesta fue unificar los actos porque mañana comienza el receso invernal y el 9 de Julio queda dentro de esas vacaciones. Eran dos actos muy seguidos y decidimos reunir la Promesa a la Bandera con la conmemoración del Día de la Independencia", señaló.
Una jornada para fortalecer los símbolos patrios
Durante la ceremonia, los alumnos de cuarto grado realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera, uno de los momentos más emotivos de la jornada.
Vaca destacó el valor que tiene esta actividad para la formación de los estudiantes.
"Es una actividad sumamente importante para todos los argentinos. La Promesa a la Bandera representa mucho, sobre todo en los tiempos que vivimos, porque nos recuerda el respeto por nuestros símbolos patrios y todo lo que la bandera significa como identidad de nuestro país", expresó.
Además, señaló que la actualidad deportiva también favorece el acercamiento de los estudiantes a los símbolos nacionales. "También se relaciona con este momento que estamos viviendo con el Mundial de fútbol, donde la bandera vuelve a estar muy presente y nos identifica en todas partes", indicó.
Participación de toda la comunidad educativa
El director explicó que el acto involucró a estudiantes de los tres niveles educativos. "Participan el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario", remarcó.
Tras la parte protocolar, la programación continuó con distintas representaciones artísticas alusivas al 9 de Julio, preparadas por los alumnos.
"La primera parte corresponde a la Promesa a la Bandera y luego vienen las representaciones por el Día de la Independencia. También habrá estudiantes del nivel secundario que interpretarán canciones en vivo", comentó.
Un espacio amplio para compartir con las familias
La ceremonia se realizó en el Club Sionista, donde habitualmente los estudiantes desarrollan las clases de Educación Física. "Utilizamos este espacio porque tenemos un convenio con el club y porque esperábamos una gran participación de las familias. Además, queríamos que todos estuvieran resguardados del frío y contar con un lugar amplio", explicó Vaca.
La jornada permitió reunir a toda la comunidad educativa en una celebración que puso en valor dos de las fechas más representativas del calendario patrio argentino y dio inicio al receso escolar de invierno con un mensaje de identidad, compromiso y pertenencia.