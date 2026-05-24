Instan a jóvenes a inscribirse a programa que otorga hasta $1.250.000 para emprender

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Juventud, recuerda que está abierta la convocatoria del programa La Juventud Emprende y que el plazo para postular y presentar la documentación vence el próximo lunes 25 de mayo.
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Juventud, recuerda que está abierta la convocatoria del programa La Juventud Emprende y que el plazo para postular y presentar la documentación vence el próximo lunes 25 de mayo.
El programa otorga aportes económicos no reintegrables de hasta 1.250.000 pesos a jóvenes de entre 18 y 35 años con domicilio en Entre Ríos que desarrollen emprendimientos productivos o de servicios no profesionales. El financiamiento puede aplicarse a herramientas, insumos y materias primas vinculados al emprendimiento.
Para postularse es necesario estar inscripto en el Monotributo en las categorías Social, A o B, en la actividad correspondiente al emprendimiento, no estar registrado como trabajador en relación de dependencia, ni tener título terciario o universitario de grado, ni ser beneficiario de otros programas del Ministerio de Desarrollo Humano, ni ser titular de más de un inmueble o vehículo automotor.
En la selección se priorizarán proyectos innovadores, vinculados a la economía del conocimiento o la economía circular, y aquellos que fortalezcan las economías regionales de la provincia. También se evaluará la viabilidad e impacto de cada propuesta, y se buscará una distribución que alcance a los distintos departamentos de Entre Ríos.
Los jóvenes que aún no presentaron su propuesta tienen tiempo hasta el lunes 25 de mayo para completar el formulario online