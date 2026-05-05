Hospital San Martín: ejecutarán obras de gas para optimizar el sistema de calderas

El Hospital San Martín de Paraná será escenario de una obra clave para mejorar su funcionamiento, con una inversión provincial superior a los 29 millones de pesos destinada a optimizar el sistema de calderas del establecimiento.

La intervención fue impulsada por el Gobierno de Entre Ríos a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, que llevó adelante la apertura de sobres para ejecutar los trabajos en el principal centro de salud de la provincia.

El objetivo es garantizar el correcto funcionamiento del sistema de vapor, fundamental para diversas áreas del hospital.

Obras para mejorar servicios esenciales

El proyecto en el Hospital San Martín contempla la provisión, instalación y puesta en marcha de cañerías de gas natural en media y baja presión, que permitirán abastecer las calderas existentes.

Este sistema resulta indispensable para actividades como la elaboración de alimentos, el funcionamiento del lavadero y los procesos de esterilización, todos considerados servicios esenciales para la atención sanitaria.

La obra tendrá un plazo de ejecución de 90 días corridos y se desarrollará desde la estación primaria ubicada en calle Enrique Carbó hasta un nuevo gabinete secundario en el sector del playón de maniobras.

Impacto en la atención y el funcionamiento

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de la intervención en el Hospital San Martín. “Esta obra permite garantizar el funcionamiento de servicios esenciales como el sistema de vapor, que impacta directamente en la calidad de atención y en las condiciones de trabajo”, señaló.

En la misma línea, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, subrayó el carácter estratégico de los trabajos. “Va a permitir optimizar procesos y asegurar condiciones adecuadas en áreas clave del hospital, como la cocina, el lavadero y la esterilización”, explicó.

El presupuesto oficial de la obra asciende a 29.170.182 pesos y el acto administrativo se realizó en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, con la participación de dos firmas oferentes.