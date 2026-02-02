 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Fundación Petropack abre la preinscripción a sus cursos de Oficios Plásticos: Impresor y Extrusor

2 de Febrero de 2026
Los cursos de 2026.
Los cursos de 2026. Foto: Fundación Petropack.

Las clases teóricas se dictarán en la sede de la Fundación, mientras que las prácticas profesionales se desarrollarán en la empresa Petropack S.A.

Fundación Petropack anuncia la apertura de preinscripciones a sus cursos de Formación Profesional en Oficios Plásticos: Impresor Flexográfico y Extrusor en Líneas de Película Soplada (RES. 2288/17). Ambos programas, avalados a nivel provincial y nacional, representan una oportunidad para quienes deseen capacitarse en oficios con alta demanda en la industria.

 

 

 

El Centro de Formación Profesional de la Fundación se caracteriza por su compromiso con la educación de calidad y la generación de oportunidades laborales. En esta nueva edición, los cursos de Impresor y Extrusor brindarán una formación integral que combina contenidos teóricos y prácticas profesionales, preparando a los participantes para desempeñarse en el ámbito industrial.

 

 

 

Las clases teóricas se dictarán en la sede de la Fundación, mientras que las prácticas profesionales se desarrollarán en la empresa Petropack S.A., permitiendo a los estudiantes adquirir experiencia directa en entornos productivos reales.

 

 

Los egresados estarán preparados para desempeñarse en distintos ámbitos industriales.

 

 

✅ Los cursos son completamente gratuitos.

📌 Preinscripciones abiertas hasta el 13 de febrero de 2026.

 

¿Cómo inscribirse?

 

📱 A través de las redes sociales de la Fundación:

Facebook: Fundación Petropack | Instagram: @fundacionpetropack

🏢 De manera presencial en Urquiza 713, de lunes a viernes, de 9 a 17 hs

📝 O completando el formulario online:

👉 https://forms.gle/eFrUEqe4jxcf11NGA

👉 Una oportunidad para capacitarse y abrir nuevas puertas en el mundo laboral.

 

Temas:

Fundación Petropack
