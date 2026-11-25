El tercer Foro Provincial Mujer Activa con Voz se realizará el miércoles 2 de diciembre, desde las 9, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. La iniciativa reunirá a representantes de organismos internacionales, instituciones judiciales, municipios, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

La presentación se realizó este miércoles en el Salón Mujeres Entrerrianas, en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Participaron la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; la secretaria de Políticas de Cuidado, Ayelén Acosta, y la directora provincial de Mujeres, Joaquina Brondi.

En diálogo con Elonce, la ministra destacó la importancia de consolidar una red institucional para acompañar a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia y generar herramientas que favorezcan su autonomía.

“Tenemos municipios que participan, el Superior Tribunal de Justicia y las universidades. Estamos todos trabajando con un mismo lema y es que la mujer tenga autonomía. Nuestro trabajo va dirigido hacia eso y a establecer esta red tan importante para contener a las mujeres que sufren violencia”, expresó Berisso.

Una jornada para fortalecer las políticas públicas

La secretaria de Políticas de Cuidado señaló que la tercera edición del foro se desarrollará en el marco de la campaña internacional ÚNETE, impulsada por Naciones Unidas, que comienza el 25 de noviembre y finaliza el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“Para nosotros, este tercer foro ya es una política pública. Buscamos consolidar esta visión de que la violencia contra las mujeres no puede existir y que tener una vida libre de violencia es un derecho fundamental”, manifestó.

La funcionaria explicó que el encuentro permitirá compartir experiencias, generar instancias de capacitación y evaluar las acciones que se desarrollan en los distintos ámbitos del Estado.

“La idea es poder capacitarnos y debatir para ir mejorando las políticas públicas que venimos llevando adelante, fortalecerlas y también exponer lo que venimos haciendo”, agregó.

Presentaron el tercer Foro Mujer Activa con Voz para fortalecer la autonomía de las mujeres

Presentarán un nuevo programa para fortalecer la autonomía de las mujeres

Durante el foro se dará a conocer un nuevo programa desarrollado mediante un trabajo conjunto con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), destinado a fortalecer las políticas vinculadas con la autonomía de las mujeres.

Acosta también destacó la implementación de iniciativas como Punto Móvil Mujer y el acompañamiento presupuestario a las áreas locales de mujeres de los municipios entrerrianos.

“Nuestra visión como Gobierno es cuidar y acompañar a esas mujeres, pero también actuar. Lo venimos haciendo en base a todos los programas que presentamos durante estos años”, sostuvo.

Qué actividades habrá en el Foro Mujer Activa con Voz

La directora provincial de Mujeres, Joaquina Brondi, detalló que la jornada contará con distintos paneles y exposiciones a cargo de especialistas y representantes de instituciones.

Entre las actividades previstas se encuentran:

-Paneles con representantes de ONU Mujeres, Fundación FLOR y La Casa del Encuentro.

-Presentación del libro Alimentos, del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

-Una exposición sobre educación emocional a cargo de la licenciada Lucía Franchi.

-Presentación de los dos módulos del Sistema Interinstitucional de Abordaje de la Violencia (SIAV) que se encuentran en funcionamiento, a cargo del Superior Tribunal de Justicia.

-Lanzamiento de un nuevo programa provincial vinculado con la autonomía de las mujeres.

“Para nosotros es muy importante trabajar de manera articulada y, en este caso, con la Justicia. Tenemos un trabajo muy articulado con los gobiernos locales, la Justicia y las distintas áreas”, destacó Brondi.

Cómo inscribirse para participar del foro

El encuentro se realizará el miércoles 2 de diciembre, a partir de las 9, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

Las personas interesadas deberán completar una inscripción previa mediante el formulario disponible en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.

“Todas las personas que quieran participar pueden acceder siempre y cuando estén previamente inscriptas”, aclaró la directora provincial de Mujeres.

Capacitaciones sobre violencia de género en los 17 departamentos

Brondi también se refirió al trabajo que desarrolla la Dirección Provincial de Mujeres mediante capacitaciones en municipios, clubes y organizaciones de la sociedad civil.

“Actualmente vamos recorriendo los 17 departamentos de la provincia con las diferentes capacitaciones que llevamos adelante sobre Ley Micaela y amor romántico adolescente”, indicó.

Asimismo, destacó la incorporación de la capacitación sobre violencia digital denominada “Lo virtual es real”, enmarcada en la Ley Olimpia, que comenzó a desarrollarse recientemente en Villa Paranacito.

“Tuvo muy buena repercusión. La idea es seguir fortaleciendo estas políticas y seguir actuando, escuchando y acompañando”, concluyó.