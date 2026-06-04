Comienza en Paraná el Festival Wi-Fi con micromonólogos inspirados en inteligencia artificial

REDACCIÓN ELONCE
La tercera edición del Festival Wi-Fi comienza en Paraná con una propuesta de 12 micromonólogos de autores latinoamericanos, supo Elonce. Las funciones se desarrollan en tres jornadas y abordan la temática de la inteligencia artificial.
La tercera edición del Festival Wi-Fi desembarcó en Paraná con una propuesta teatral innovadora basada en micromonólogos de corta duración. El evento comienza este jueves en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y reúne obras de autores latinoamericanos que exploran diferentes miradas sobre la inteligencia artificial.
Los productores Dima Santillán, Sabrina Lute y Margarita Chávez explicaron a Elonce que el festival presenta piezas breves de entre 10 y 15 minutos y que forma parte de un circuito nacional que ya pasó por Rafaela, Rosario y Buenos Aires, antes de llegar a la capital entrerriana.
“Hoy jueves se estrena el festival acá en Paraná en su tercera edición y, a partir de las 20, vamos a estar disfrutando de cuatro piezas de las 12 en total que vamos a realizar”, señalaron los organizadores.
Una temática vinculada a la inteligencia artificial
Una de las principales novedades de esta edición es la temática elegida para las obras. Según explicaron los productores, los textos fueron seleccionados a partir de propuestas de la Editorial Wi-Fi y todos los micromonólogos incorporan elementos relacionados con la inteligencia artificial.
“Todos tienen como un tinte o un condimento de lo que sería la inteligencia artificial”, comentaron al referirse al eje conceptual que atraviesa las producciones.
La programación fue organizada en tres jornadas diferentes. Cada función presenta cuatro micromonólogos distintos, por lo que el público que asista a más de una fecha podrá acceder a nuevas historias.
“Si venís hoy tenés cuatro micromonólogos que ya no vas a volver a ver. Y el viernes son otros cuatro distintos y el sábado otros cuatro. En total tenemos 12, así que cada programa es distinto y especial”, destacaron.
Entradas y actividades complementarias
Las entradas anticipadas tuvieron un valor de 15.000 pesos hasta el día del estreno, mientras que estudiantes y jubilados podrán acceder a una tarifa promocional de 13.000 pesos. En tanto, el valor en puerta fue fijado en 20.000 pesos.
Los interesados podrán adquirir los tickets a través de las redes sociales del festival a vaciolegal.teatro o mediante contacto por WhatsApp, donde también se encuentra disponible toda la programación: 3434802828.
Además de las funciones teatrales, el Festival Wi-Fi incluirá actividades de formación destinadas a actores, estudiantes y público interesado en las artes escénicas.
En ese marco, el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier) acompañará la realización de dos talleres especiales. Uno de ellos será dictado por Juan Domé el martes 9 de junio en el Juan L. Ortiz, mientras que el segundo estará a cargo de Raquel Freijo y se desarrollará el sábado 13 de junio.
Los organizadores manifestaron su expectativa por la respuesta del público y destacaron que la propuesta está pensada tanto para quienes ya son habituales espectadores de teatro como para quienes buscan acercarse por primera vez a esta expresión artística.