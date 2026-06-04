“Viví la UNER”: más de 2.000 estudiantes conocen la oferta académica de la universidad

REDACCIÓN ELONCE
La feria “Viví la UNER” reunió en Plaza San Miguel a estudiantes de escuelas secundarias de Paraná y la región, registró Elonce. Participaron las nueve facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos con propuestas de orientación vocacional y difusión de carreras.
La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) realizó este jueves una nueva edición de la feria “Viví la UNER” en Plaza San Miguel de Paraná, una propuesta destinada a acercar a estudiantes de nivel secundario la oferta académica de las nueve facultades que integran la casa de estudios.
La actividad convocó a más de 50 escuelas de Paraná y localidades cercanas, con la participación de más de 2.000 jóvenes que recorrieron los distintos espacios informativos, talleres y actividades de orientación vocacional.
El rector de la UNER, Juan Arbuelo, destacó a Elonce la importancia de la jornada y valoró la amplia participación estudiantil. “Es un día importantísimo para la universidad estar presente en la ciudad de Paraná con nuestras nueve facultades, mostrando todas las ofertas que tiene la universidad en toda la provincia”, expresó.
Una propuesta para acercar la universidad a los jóvenes
Arbuelo señaló que la convocatoria superó las expectativas y remarcó el impacto de ver a miles de estudiantes recorriendo la feria. “La verdad que llegar a la plaza y ver tantos chicos juntos, impacta. Estamos muy contentos por esta jornada y esperamos que para ellos también sea fructífero conocer la Universidad Nacional de Entre Ríos”, sostuvo.
Por su parte, la decana de la Facultad de Trabajo Social, Rosana Pieruzzini, resaltó a Elonce que el encuentro permite a los futuros ingresantes conocer las distintas posibilidades de formación que ofrece la universidad pública.
“Hay en ellos muchos sueños sobre cómo vivir sus vidas y su futuro. Eso es lo que nos enorgullece como universidad, poder acompañar esos proyectos a través de tecnicaturas, diplomaturas y carreras de grado”, afirmó.
La actividad en medio del conflicto universitario
La vicerrectora de la UNER, María Carla Mántaras, reconoció a Elonce que la jornada se desarrolló en un contexto de conflicto universitario y medidas de fuerza impulsadas por profesores y personal no docente. “Pero esta actividad ya estaba programada y muestra el compromiso que tienen los trabajadores de la universidad”, manifestó.
Además, destacó el esfuerzo realizado por docentes y equipos de gestión para concretar la propuesta pese a las dificultades presupuestarias y salariales que atraviesa el sistema universitario.
Durante la feria también se desarrollaron talleres de orientación vocacional, actividades recreativas y espacios de consulta para que los estudiantes pudieran conocer en profundidad las carreras y perfiles profesionales.
La universidad como herramienta de desarrollo
El decano de Ciencias Económicas de la UNER, Nicolás Brunner, subrayó la importancia de la educación superior como herramienta de crecimiento personal y social. “La formación universitaria hoy es una herramienta muy importante de ascenso social y creemos relevante defenderla, y esta es una manera de hacer visible la universidad pública”, indicó a Elonce.
En tanto, el decano de la Facultad de Ingeniería, Andrés Naudi, destacó que la UNER ha realizado un importante proceso de actualización académica durante los últimos años. “La universidad ha hecho un enorme esfuerzo para actualizar sus planes de estudio, incorporando títulos intermedios, trayectos articulados y nuevas oportunidades para los jóvenes en distintas disciplinas”, explicó.
La feria “Viví la UNER” se extendió hasta las 16 y permitió a los asistentes conocer de primera mano las propuestas académicas, servicios estudiantiles y posibilidades de formación que ofrece la universidad pública entrerriana.