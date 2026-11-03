Feria en tu Barrio: dónde y cuándo comprar alimentos a precios accesibles esta semana

La Feria en tu Barrio recorrerá tres puntos de Paraná entre el miércoles 4 y el sábado 7 de noviembre. La propuesta municipal ofrecerá alimentos a precios populares en Tiro Federal, la Escuela Hogar y Plaza Sáenz Peña. Conocé los días, horarios y lugares.
La Feria en tu Barrio continuará esta semana en Paraná con tres jornadas de comercialización de alimentos a precios accesibles, organizadas por la Municipalidad. La iniciativa se desarrollará entre el miércoles 4 y el sábado 7 de noviembre en el barrio Tiro Federal, la Escuela Hogar y la Plaza Sáenz Peña, con el objetivo de acercar productos de calidad a los vecinos y promover la venta directa de productores locales.
El programa municipal busca facilitar el acceso a alimentos mediante espacios de comercialización de cercanía, donde los consumidores pueden adquirir productos sin recurrir a intermediarios tradicionales. Al mismo tiempo, la propuesta permite que productores y emprendedores locales ofrezcan sus mercaderías en distintos sectores de la capital entrerriana.
Desde la Municipalidad informaron que las actividades se distribuirán en tres puntos de la ciudad, con horarios establecidos para cada jornada. La primera feria tendrá lugar el miércoles, mientras que las siguientes se realizarán el jueves y el sábado.
Feria en tu Barrio: días, horarios y lugares
El cronograma previsto para esta semana contempla tres jornadas en diferentes espacios de Paraná.
Miércoles 4 de noviembre: Comisión Vecinal Tiro Federal, ubicada en la intersección de Almirante Brown y Díaz Vélez, de 9 a 12:30.
Jueves 5 de noviembre: Escuela Hogar, sobre avenida Don Bosco, de 9 a 12:30.
Sábado 7 de noviembre: Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay, de 8 a 12:30.
La distribución de los puntos de venta permitirá que vecinos de diferentes zonas puedan acceder a la propuesta sin necesidad de trasladarse hasta un único lugar.
Además, la organización de las jornadas durante la mañana busca facilitar las compras de alimentos para el consumo familiar y acompañar la actividad comercial de los productores participantes.
Una propuesta para acompañar la economía familiar
La Feria en tu Barrio forma parte de las iniciativas municipales destinadas a fortalecer el consumo de productos locales y facilitar el acceso a alimentos a precios populares.
El subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, destacó que “la propuesta forma parte de las políticas de soberanía alimentaria que impulsa la gestión de la intendenta Rosario Romero”.
El funcionario señaló que estos espacios de comercialización permiten acercar productos a los consumidores y, al mismo tiempo, acompañar a quienes desarrollan actividades productivas y emprendimientos en la ciudad.
La propuesta también busca consolidar el vínculo entre productores y vecinos mediante encuentros periódicos en diferentes barrios.
El objetivo de fortalecer la producción y el consumo local
Desde el área de Producción municipal remarcaron que la continuidad del programa responde a una estrategia orientada a promover los circuitos cortos de comercialización.
En ese sentido, Bustamante sostuvo que “la iniciativa responde a la concepción de un Estado facilitador, que promueve oportunidades para la producción y el consumo de cercanía, fortaleciendo los circuitos cortos de comercialización y la economía de la ciudad”.
Este sistema permite generar espacios de encuentro entre quienes producen y quienes compran, además de favorecer la circulación de productos locales dentro de Paraná.
La Municipalidad destacó que la iniciativa también representa una oportunidad para acompañar a emprendedores y productores que participan en las distintas jornadas.