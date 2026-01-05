Familias de Paraná disfrutan de las parrillas del Club de Pescadores

REDACCIÓN ELONCE
Familias de Paraná disfrutan de un asado en el Club de Pescadores, con parrillas, juegos y un ambiente único para compartir.
El Club de Pescadores de Paraná se convirtió en el lugar ideal para que varias familias disfruten de una noche de asado, juegos y buena compañía. Un ambiente acogedor y familiar reunió a los participantes en una velada única que comenzó pasadas las 9 de la noche, cuando las parrillas comenzaron a calentarse para ofrecer una cena que sería recordada por todos. Este encuentro, que se ha repetido en diversas ocasiones, se destaca por la atmósfera cálida y el compromiso de todos los miembros que se encargan de hacer de esta velada un momento especial.
"Estamos con la familia adoptada, ellos me invitaron a un asadito acá en el club, y la verdad es que está todo hermoso", comentó uno de los asistentes, destacando lo bien que se habían organizado para ofrecer una velada tan completa. Para los organizadores, la oportunidad de compartir una parrillada con seres queridos en un entorno relajado es algo que no tiene comparación.
Parrillas, diversión y tradición: un combo perfecto
El menú fue una sorpresa para muchos. El asador, conocido por sus habilidades culinarias, llevó todo a un nivel superior con cortes de carne seleccionados especialmente para la ocasión. "Con lo que hay y con fuego, cómo no lo vamos a hacer", dijo el responsable de la parrilla, con una sonrisa en el rostro. Y así, el asado no solo fue una comida, sino también una experiencia que invitaba a disfrutar de la buena compañía y los sabores tradicionales de la región.
Para los más pequeños, se prepararon juegos de mesa para que pudieran pasar un rato divertido mientras los adultos compartían historias alrededor de las parrillas. "Todo para nosotros, todo el club, la verdad es que muy lindo", señaló otra de las familias presentes, expresando lo agradecidos que se sentían por la posibilidad de disfrutar de un lugar tan exclusivo y bien preparado para recibir a los visitantes.
Una receta de tradición italiana que no faltó en la mesa
Entre las delicias que se sirvieron, uno de los platos más destacados fue la ensalada de morrones con cebolla y ajo, una receta tradicional italiana que sorprendió a los asistentes. "Aprendí a hacerla de los piamonteses", explicó uno de los comensales, quien compartió su secreto con los demás: "Es morrón de distintos colores, cebolla cortada en pluma, ajo, perejil, vinagre y aceite que se calienta y se pone sobre los vegetales, pero no se hierven". Esta receta, acompañada por un buen vino, resultó ser el complemento perfecto para el asado y la buena charla entre amigos y familiares.