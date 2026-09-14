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Haciendo Comunidad Por el Día de la Magistratura y la Función Judicial

Este martes no habrá atención judicial en los tribunales entrerrianos

Este martes 15 de septiembre será inhábil judicial por el Día de la Magistratura y la Función Judicial; y no habrá actividad en los tribunales entrerrianos. Qué atención se garantizará.

14 de Septiembre de 2026
Poder Judicial de Entre Ríos
Poder Judicial de Entre Ríos

Este martes 15 de septiembre será inhábil judicial por el Día de la Magistratura y la Función Judicial; y no habrá actividad en los tribunales entrerrianos. Qué atención se garantizará.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) recordó que, de acuerdo al régimen de rotación anual de inhábiles, durante el corriente año corresponde conmemorar el “Día de la Magistratura y la Función Judicial” este martes 15 de septiembre.

 

Por tal motivo, la actividad en los Tribunales de la provincia será como la de un día feriado. Habrá guardias mínimas para casos de urgencia, no se atenderá al público ni se celebrarán audiencias, y se suspenderán los plazos procesales.

 

Se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas y estarán a disposición de la población las Mesas de Información Permanente, ubicadas en los Tribunales de las ciudades de Paraná 0800-444-6372 y Concordia.

Temas:

Superior Tribunal de Justicia inhábil judicial
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