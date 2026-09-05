Escuela y Comunidad fortalece la vinculación entre educación, trabajo y producción en General Ramírez

El programa Escuela y Comunidad desarrolló una jornada en General Ramírez para fortalecer proyectos que vinculan a estudiantes con el trabajo y la producción. El CGE acompañó experiencias de la Escuela Nº 4 “Francisco Ramírez”.
Integrantes del equipo técnico de la Dirección de Educación Secundaria del CGE visitaron la Escuela N° 4 "Francisco Ramírez" para conocer y fortalecer el trabajo que la institución desarrolla junto a sus estudiantes en el marco del programa.
De la jornada participaron la rectora de la institución, Nazarena Salzman, docentes de la cátedra Prácticas Educativas de las cuatro orientaciones y estudiantes que realizan prácticas educativas en territorio. Durante el encuentro se compartió una mesa de trabajo para abordar las experiencias y proyectos que se vienen desarrollando.
"Teniendo en cuenta que la política educativa vigente intenta transformar la escuela secundaria, este programa específico nos permite planificar y monitorear el avance de los proyectos que hacen foco en la relación educación- trabajo- producción. Se busca construir escenarios de aprendizajes que permitan desarrollar habilidades y capacidades a través de experiencias situadas en la comunidad, con los estudiantes como protagonistas", sostuvo el director de Educación Secundaria del CGE, Omar Osuna.
Durante la jornada también se llevó adelante un encuentro con integrantes de la Cooperativa La Ganadera Gral. Ramírez Ltda, socio estratégico del programa Escuela y Comunidad. Estuvo presente el gerente de la entidad, Fabricio Orsich, quien destacó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para visibilizar las acciones desarrolladas junto al Consejo General de Educación.
El Programa Escuela y Comunidad es impulsado por el CGE a través de la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de Educación Técnico Profesional, la Dirección de Educación de Gestión Privada, la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos y la Dirección General de Planeamiento Educativo junto a la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. La propuesta promueve la articulación entre las instituciones educativas y distintos actores de la comunidad, generando experiencias de aprendizaje vinculadas con el entorno y con el mundo del trabajo y la producción.