Escuela Técnica de Paraná realizará un bingo para recaudar fondos y comprar materiales

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela Técnica N°5 “Malvinas Argentinas” realizará un bingo para recaudar fondos destinados a reparar aulas, techos y adquirir insumos para los talleres. El rector Jorge Sanabria explicó a Elonce que unos 300 estudiantes concurren actualmente a la institución.
La Escuela Técnica N°5 “Malvinas Argentinas” de Paraná realizará un bingo solidario para recaudar fondos este sábado 8 de agosto, desde las 15, con el objetivo de afrontar trabajos de mantenimiento y adquirir materiales destinados a las prácticas de sus aproximadamente 300 estudiantes. El rector de la institución, Jorge Sanabria, explicó a Elonce que será la segunda actividad de estas características organizada durante el año.
La propuesta surgió ante las necesidades económicas que enfrenta el establecimiento para sostener su infraestructura y garantizar los insumos utilizados diariamente en los diferentes talleres. “El dinero que se recauda es para poder ir equipando las aulas, arreglando aulas y arreglando la parte de la escuela. Si nos alcanza, también vamos acopiando materiales para los talleres”, explicó Sanabria.
Parte de los fondos reunidos anteriormente permitió colocar ventiladores industriales en todas las aulas, una mejora que la comunidad educativa consideró necesaria para afrontar los meses de temperaturas más elevadas. Ahora, la prioridad estará puesta principalmente en reparaciones de techos, pintura y adquisición de materia prima.
Los talleres requieren insumos durante todo el año
La Escuela Técnica N°5 cuenta actualmente con alrededor de 300 estudiantes y todos atraviesan diferentes instancias de formación práctica. Durante el ciclo básico, los alumnos deben pasar por cuatro talleres, lo que genera una demanda permanente de materiales.
“Tenemos alrededor de 300 chicos, de los cuales todos van a los talleres. El tema de los insumos y materiales que utilizan para hacer sus prácticas está todo el año”, señaló el rector.
Entre las propuestas formativas aparecen carpintería, herrería, mecánica y construcciones. Posteriormente, cuando los estudiantes avanzan hacia las especialidades, necesitan elementos específicos para desarrollar prácticas vinculadas, entre otras áreas, con electricidad e hidráulica.
Cómo será el bingo solidario
La actividad se realizará este sábado 8 de agosto desde las 15 en las instalaciones de la institución, ubicadas en la zona de Toscani y Soler. Habrá premios en efectivo, sorteos y propuestas gastronómicas para acompañar la jornada.
“Se pone interesante. Se puede pasar una tarde agradable, tomar unos mates y comer unas tortas fritas”, invitó Sanabria. Además, quienes concurran podrán participar de sorteos de canastas con alimentos y productos de limpieza.
Los interesados en participar pueden acercarse previamente a la escuela, donde tanto en Secretaría como en Biblioteca se encuentran disponibles las entradas anticipadas a un costo de 1.000 pesos; o el mismo día del bingo, saldrá 2.000 pesos.
La comunidad educativa espera que la iniciativa permita reunir recursos para continuar mejorando las condiciones en las que estudian y realizan sus prácticas los alumnos.