Escuela Lomas del Mirador presentó su muestra de talleres con proyectos innovadores

REDACCIÓN ELONCE
La escuela celebra su 40° aniversario con una muestra que resalta la creatividad de los estudiantes a través de diversos talleres, desde experimentos de física hasta la producción de sahumerios y jabones.
La comunidad educativa de la Escuela N° 6 Lomas del Mirador vivió una jornada especial con la exposición de los trabajos realizados por los alumnos durante el ciclo lectivo 2025. Los chicos han trabajado en una gran variedad de proyectos, que abarcan desde la física hasta la producción artesanal.
En el recorrido guiado por la rectora Patricia Minigotti, junto a los estudiantes, se destaca el taller de estática, dirigido por el profesor de Física Emiliano González. Los estudiantes de quinto año sorprendieron a todos con un experimento utilizando un generador de bandas y una bocha cargada. "Los chicos de quinto año están experimentando con campos eléctricos", comentó González, mientras una de las alumnas, Naomi, experimentaba el curioso fenómeno de ver cómo se le erizaba el cabello debido a la electricidad estática.
Innovación y creatividad en los talleres de la escuela
El taller de sahumerios también atrajo la atención de los visitantes, con estudiantes de sexto año mostrando su destreza en la creación de estos productos aromáticos. "Se hace con diversos ingredientes, como harina de madera, que es el combustible para que se mantenga encendido el sahumerio", explicó Brian, uno de los estudiantes que participó del proyecto. Los productos, elaborados con aromas como vainilla y lavanda, estuvieron a la venta.
Por otro lado, el taller de jabones naturales, realizado por estudiantes de quinto año, mostró una vez más el interés de los jóvenes por la química aplicada. Los chicos elaboraron jabones con aloe vera y coco, utilizando un proceso que involucra la mezcla de glicerina y aceites. "Lo más difícil es cuando tienes que mezclar el agua con la soda cáustica, hay que tener mucho cuidado", comentó Ayelén, una de las estudiantes que participó de este taller. Los jabones, elaborados con ingredientes naturales, fueron un éxito y también se ofrecieron para la venta a los visitantes.
Un balance positivo para la comunidad educativa
La muestra de talleres en la Escuela Lomas del Mirador no solo celebró la creatividad y el esfuerzo de los estudiantes, sino también el trabajo colaborativo entre docentes y alumnos. Este evento se enmarca en las celebraciones por los 40 años de la institución, que continúa formando a jóvenes con proyectos que integran conocimientos teóricos y prácticos. "Felicito a los estudiantes y docentes por sus excelentes trabajos, que demuestran el esfuerzo y la dedicación de todos", expresó la rectora Minigotti al finalizar el recorrido por los talleres.