Con banderas y canciones, una escuela de Paraná homenajeó a la Selección tras el subcampeonato mundial

El homenaje a la Selección argentina tras el subcampeonato del Mundial marcó el regreso a clases en el Colegio Italiano Galileo Galilei de Paraná. En el primer día después del receso invernal, la comunidad educativa recibió a los alumnos con banderas, música y un mensaje que buscó poner en valor el esfuerzo del equipo nacional, más allá del resultado obtenido en la final frente a España.

La iniciativa coincidió además con el Día del Amigo, por lo que la jornada estuvo atravesada por un clima de celebración, reflexión y entusiasmo entre docentes, estudiantes y familias.

Desde temprano, el ingreso al establecimiento se vistió de celeste y blanco para reconocer el recorrido de la Selección durante el Mundial y transmitir a los más chicos la importancia de aprender tanto de las victorias como de las derrotas.

"No siempre ser el primero es lo más importante"

La directora de los niveles Inicial y Primario, Paola Berna, explicó a Elonce que el objetivo fue transformar el regreso a clases en una oportunidad para trabajar valores. "Es un día reimportante. Es el regreso de las vacaciones de invierno, es el Día de la Amistad y además estamos celebrando el segundo puesto en el Mundial de fútbol", expresó.

Consultada sobre el mensaje que buscaban transmitir, sostuvo: "Eso es lo que queremos fortalecer en ellos, que no importa; más de una vez competimos y, a veces, no siempre ser el primero es lo más importante".

Además, destacó que muchos alumnos vivieron gran parte del Mundial durante el receso escolar. "Queríamos recibirlos de esta forma porque todo el proceso del Mundial lo siguieron desde sus casas durante las vacaciones", indicó.

Los chicos compartieron sus sensaciones

Los estudiantes también expresaron cómo vivieron la final del Mundial y coincidieron en que, pese a la tristeza por la derrota, había motivos para celebrar. "Hicieron lo que pudieron los argentinos para ganar", comentó Lucía.

Otra alumna, Agatha, reconoció: "Me puse triste, pero se celebra igual porque lo dimos todo".

Entre los más pequeños también apareció la ilusión de volver a intentarlo. "Espero que el próximo Mundial ganemos", expresó una de las estudiantes.

Con banderas y canciones, una escuela de Paraná homenajeó a la Selección tras el subcampeonato mundial

El agradecimiento a Messi emocionó a todos

Uno de los momentos más emotivos de la mañana se produjo cuando varios alumnos fueron consultados sobre qué mensaje le dejarían a Lionel Messi. "Lo voy a extrañar mucho", respondió Juani.

Otro estudiante resumió el sentimiento compartido por gran parte del grupo con una frase sencilla: "Gracias por todo".

Las palabras despertaron aplausos entre docentes y familias que acompañaban el ingreso de los chicos al establecimiento.

Una jornada para aprender también desde el deporte

La actividad concluyó con todos los alumnos cantando una de las canciones más populares que acompañó a la Selección durante el Mundial, en un clima de alegría y reconocimiento al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Desde la institución remarcaron que el deporte también ofrece valiosas enseñanzas para la formación de los estudiantes.

La propuesta buscó mostrar que el éxito no depende únicamente de un resultado, sino también del esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo y la perseverancia demostrados a lo largo del camino.

En ese sentido, la jornada dejó un mensaje que trascendió el fútbol: aprender a aceptar las derrotas, valorar el recorrido y reconocer que competir con compromiso también merece ser celebrado.