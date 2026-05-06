La escritora entrerriana Mariana Bolzán presentará este miércoles su primera novela "Horizonte de Sucesos" en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el marco de las actividades por el Día de Entre Ríos. La autora, recientemente reconocida con el Premio Fray Mocho, dialogó con Elonce antes de su participación y expresó su expectativa por el encuentro con los lectores.

La presentación se realizará a las 20:30 en la sala Julio Cortázar y coincidirá con la salida oficial de la obra al público. “Estoy muy contenta y ansiosa porque finalmente la novela se encuentre con los lectores”, señaló la escritora.

La autora contó que comenzó a escribir la obra en 2022, en el marco de una diplomatura de escritura creativa. En un principio, surgió como un texto experimental que luego evolucionó hasta convertirse en novela. “Fueron casi cuatro años de trabajo”, recordó Bolzán, quien finalmente presentó la obra al Premio Fray Mocho cuando se abrió la convocatoria para el género novela.

Un reconocimiento inesperado

Bolzán explicó que, aunque escribe desde hace muchos años, esta es su primera novela publicada. Reconoció además que no imaginaba obtener uno de los premios literarios más importantes de la provincia en su primera participación. “Siempre escribí, pero nunca pensé que iba a ganar un premio tan importante como el Fray Mocho”, afirmó a Elonce.

La autora adelantó que durante la presentación compartirá una conversación abierta con el director de Editorial Entre Ríos, Matías Armándola, quien realizará preguntas sobre el proceso creativo y el contenido de la obra.

Escritora entrerriana presenta su primera novela en la Feria Internacional del Libro

El valor cultural de Entre Ríos

La escritora destacó la presencia de Entre Ríos en la Feria del Libro y valoró el lugar que ocupa la provincia dentro del ámbito literario nacional. “Somos una tierra de autores y autoras muy importantes. Me siento honrada de formar parte de esa familia literaria entrerriana”, expresó.

Asimismo, consideró que la realización de actividades culturales y la publicación de libros adquieren una relevancia especial en el actual contexto económico y social.

Escritura y lectura en tiempos digitales

Consultada sobre el rol de los libros en la actualidad, Bolzán sostuvo que el formato físico continúa vigente a pesar del avance de la tecnología. “El libro no va a desaparecer nunca. Hay algo en su materialidad que hace que siga estando presente”, afirmó.

También remarcó la importancia de fomentar la lectura desde las infancias y consideró que las nuevas generaciones mantienen interés por el contacto con los libros.