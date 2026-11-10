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Entregaron equipamiento de protección al personal del Ministerio de Planeamiento  

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad en las intervenciones que se realizan diariamente en distintos establecimientos de la provincia, entregaron equipamiento para el personal del Ministerio de Planeamiento.

10 de Noviembre de 2026
El equipamiento entregado
El equipamiento entregado

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad en las intervenciones que se realizan diariamente en distintos establecimientos de la provincia, entregaron equipamiento para el personal del Ministerio de Planeamiento.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura entregó nuevos elementos e indumentaria de protección al personal operativo de la repartición, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad en las intervenciones que se realizan diariamente en distintos establecimientos de la provincia.

 

La entrega "permitirá continuar con las tareas de mantenimiento y reparación de escuelas, hospitales, centros de salud y otras reparticiones públicas, garantizando que los trabajadores cuenten con los elementos necesarios para desarrollar sus actividades de manera segura".

 

La dotación de insumos incluyó elementos fundamentales para la seguridad de quienes realizan estas tareas, tales como cascos de seguridad, arneses anticaída, guantes de cuero, anteojos de protección, protectores auditivos, mascarillas con filtro, cintas demarcatorias de peligro, conos de señalización y botiquín de primeros auxilios.

La cuadrilla del Ministerio "mantiene una presencia territorial constante y ejecuta trabajos de reparación y mantenimiento para dar respuesta a las demandas edilicias de distintos establecimientos entrerrianos, con prioridad en edificios educativos y sanitarios", se indicó.

 

"Es fundamental que la cuadrilla cuente con equipamiento y con todas las medidas de seguridad correspondientes, ya que diariamente atiende demandas en diferentes establecimientos entrerrianos", señaló el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además, destacó que "semanalmente el personal se moviliza hacia distintos puntos de la provincia para posibilitar que las escuelas y los centros hospitalarios estén en óptimas condiciones de funcionamiento".

 

Entre las tareas habituales que realiza el personal se destacan la limpieza e instalación de tanques de agua, extensión de redes de agua potable, revisión de perforaciones, mantenimiento de sistemas de abastecimiento, reparaciones generales, pintura e impermeabilizaciones. Asimismo, llevan a cabo inspecciones técnicas en territorio y el relevamiento de materiales necesarios.

Temas:

equipamiento Ministerio de Planeamiento
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