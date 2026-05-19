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Enersa informa sobre Trabajos Programados para este miércoles en Villaguay

Enersa informa sobre Trabajos Programados en Villaguay. La interrupción se realizará este miércoles 20, de 12 a 14, en un sector de la zona céntrica de la ciudad.

19 de Mayo de 2026
Enersa informa sobre Trabajos Programados en Villaguay.
Enersa informa sobre Trabajos Programados en Villaguay. Foto: (Enersa).

Enersa informa sobre Trabajos Programados en Villaguay. La interrupción se realizará este miércoles 20, de 12 a 14, en un sector de la zona céntrica de la ciudad.

Enersa informa que este miércoles 20, entre las 12 y las 14, realizará trabajos por obras y mantenimiento sobre líneas de media tensión ubicadas en avenida Herrera, entre Colón y Perón, de la ciudad de Villaguay.

 

Para llevar adelante las tareas de manera segura, será necesario interrumpir el servicio eléctrico en un sector de la zona céntrica. La restricción alcanzará a usuarios ubicados en el área comprendida por calles Colón, Rivadavia, Perón, Isabel La Católica y zonas de influencia.

 

Desde la Empresa se solicita a los usuarios sepan disculpar las molestias ocasionadas. Ante consultas, pueden comunicarse con el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) al 0800-777-0080 o a través de las redes oficiales: @Enersaarg .

Temas:

enersa Villaguay
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