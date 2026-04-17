Enersa estuvo con su Oficina Móvil en Paraná XVI y avanzó en la normalización de conexiones

Enersa llevó adelante un operativo en el barrio Paraná XVI, junto a vecinos de Paraná XIII, en el marco de un trabajo sostenido que ya permitió regularizar más de 150 suministros en esa zona de la capital provincial.
Enersa estuvo con su Oficina Móvil en barrio Paraná XVI. Enersa llevó adelante un operativo en el barrio Paraná XVI, junto a vecinos de Paraná XIII, en el marco de un trabajo sostenido que ya permitió regularizar más de 150 suministros en esa zona de la capital provincial.
La jornada se desarrolló a través de la Oficina Móvil, acercando atención directa y soluciones concretas a los usuarios. Durante el operativo, la Empresa brindó asesoramiento personalizado, continuó con las tareas de normalización y promovió la adhesión a la factura digital, una herramienta que permite acceder de manera más ágil y sustentable a la facturación.
Los vecinos también pudieron realizar distintos trámites, como actualización de datos, consultas comerciales, gestión de subsidios y carga de información faltante para cada suministro.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó la importancia de este abordaje en el territorio: "Este trabajo refleja la importancia de sostener la presencia en el barrio. Ya llevamos más de 150 conexiones regularizadas en esta zona, en el marco de un proceso que no es solo técnico, sino también social".
En ese sentido, subrayó el impacto de estas acciones: "No se trata únicamente de equidad tarifaria, sino también de seguridad. Cada conexión regularizada significa un domicilio más seguro y una familia sin inconvenientes en su instalación eléctrica".
La iniciativa fue bien recibida por los vecinos, quienes destacaron la importancia de contar con este tipo de operativos en el barrio. "Para nosotros es un gran favor, porque ir hasta las oficinas implica mucha espera y, en mi caso, me queda a contramano. Esto nos ayuda muchísimo", expresó una vecina. En la misma línea, señalaron que "la gente del barrio está muy agradecida".
Estas acciones forman parte de una política sostenida de Enersa para fortalecer su presencia en los barrios, facilitar el acceso a sus servicios y avanzar en la normalización de conexiones eléctricas en distintos sectores de provincia.