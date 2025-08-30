 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El XIII Coloquio de Filosofía de la Técnica reflexionó sobre las máquinas inteligentes y su impacto social

La Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER fue sede del XIII Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica, que reunió a investigadores, docentes y estudiantes para discutir el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, la educación y la comunicación.

30 de Agosto de 2025
XIII Coloquio de Filosofía de la Técnica
XIII Coloquio de Filosofía de la Técnica

En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se llevó a cabo el XIII Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica. El evento, que tuvo lugar del 25 al 28 de agosto, convocó a académicos, investigadores y estudiantes de diversas universidades nacionales e internacionales para debatir sobre las relaciones entre la técnica, la tecnología y su incidencia en la sociedad contemporánea.

XIII Coloquio de Filosof&iacute;a de la T&eacute;cnica
XIII Coloquio de Filosofía de la Técnica

El eje central de esta edición fue “Genealogías y utopías en torno a máquinas inteligentes”, un tema que planteó reflexiones sobre los desarrollos actuales de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en ámbitos como la educación, la comunicación y la vida social en general. Durante cuatro días intensos de discusiones y presentaciones, se abordaron temas que van desde la historia de las tecnologías hasta sus proyecciones futuras.

 

El impacto de la IA en la educación y la comunicación

Candela Román, docente investigadora y una de las organizadoras del coloquio, destacó la relevancia del evento al señalar que se discutieron temas clave sobre cómo la IA está transformando áreas clave como la educación y la comunicación. “Presentamos un proyecto de investigación sobre la plataformización de servicios de inteligencia artificial y la producción simbólica en estos campos. Es un espacio muy interesante para que docentes y estudiantes compartan experiencias y profundicen en el impacto de las máquinas inteligentes”, expresó Román.

El XIII Coloquio de Filosofía de la Técnica reflexionó sobre las máquinas inteligentes y su impacto social

La profesora mencionó que el coloquio brindó una oportunidad única para que investigadores y académicos, tanto nacionales como internacionales, pudieran presentar y discutir sus trabajos. “Hemos contado con la participación de personas de diversas partes del mundo, lo que permitió una mirada más amplia sobre los problemas y desafíos que plantean las inteligencias artificiales”, afirmó.

 

Un espacio para la reflexión y la diversidad académica

El coloquio no solo fue un lugar de debate académico, sino también un espacio para la integración y el intercambio de ideas entre distintos enfoques de la filosofía de la técnica. “Hay investigaciones muy diversas sobre la tecnología y la filosofía que aportan diferentes perspectivas. Ha sido un gran espacio para pensar cómo las máquinas inteligentes impactan desde lo filosófico y lo social”, explicó Román, quien también destacó el interés de los estudiantes y docentes de UNER por conocer las últimas investigaciones en este campo.

 

Este coloquio marca un hito para la filosofía de la técnica en Entre Ríos y para la UNER, que se posiciona como un centro de reflexión en temas tan relevantes como el futuro de la inteligencia artificial, los medios digitales y sus implicaciones en la sociedad.

 

El XIII Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica concluyó con una invitación a seguir profundizando en los debates que atraviesan la relación entre la tecnología y la sociedad, con la firme convicción de que las reflexiones compartidas en este evento contribuirán a la construcción de un futuro más consciente y ético respecto al uso de las tecnologías emergentes.

