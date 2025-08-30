El XIII Coloquio de Filosofía de la Técnica reflexionó sobre las máquinas inteligentes y su impacto social

En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) se llevó a cabo el XIII Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica. El evento, que tuvo lugar del 25 al 28 de agosto, convocó a académicos, investigadores y estudiantes de diversas universidades nacionales e internacionales para debatir sobre las relaciones entre la técnica, la tecnología y su incidencia en la sociedad contemporánea.
El eje central de esta edición fue “Genealogías y utopías en torno a máquinas inteligentes”, un tema que planteó reflexiones sobre los desarrollos actuales de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en ámbitos como la educación, la comunicación y la vida social en general. Durante cuatro días intensos de discusiones y presentaciones, se abordaron temas que van desde la historia de las tecnologías hasta sus proyecciones futuras.
El impacto de la IA en la educación y la comunicación
Candela Román, docente investigadora y una de las organizadoras del coloquio, destacó la relevancia del evento al señalar que se discutieron temas clave sobre cómo la IA está transformando áreas clave como la educación y la comunicación. “Presentamos un proyecto de investigación sobre la plataformización de servicios de inteligencia artificial y la producción simbólica en estos campos. Es un espacio muy interesante para que docentes y estudiantes compartan experiencias y profundicen en el impacto de las máquinas inteligentes”, expresó Román.
La profesora mencionó que el coloquio brindó una oportunidad única para que investigadores y académicos, tanto nacionales como internacionales, pudieran presentar y discutir sus trabajos. “Hemos contado con la participación de personas de diversas partes del mundo, lo que permitió una mirada más amplia sobre los problemas y desafíos que plantean las inteligencias artificiales”, afirmó.
Un espacio para la reflexión y la diversidad académica
El coloquio no solo fue un lugar de debate académico, sino también un espacio para la integración y el intercambio de ideas entre distintos enfoques de la filosofía de la técnica. “Hay investigaciones muy diversas sobre la tecnología y la filosofía que aportan diferentes perspectivas. Ha sido un gran espacio para pensar cómo las máquinas inteligentes impactan desde lo filosófico y lo social”, explicó Román, quien también destacó el interés de los estudiantes y docentes de UNER por conocer las últimas investigaciones en este campo.
Este coloquio marca un hito para la filosofía de la técnica en Entre Ríos y para la UNER, que se posiciona como un centro de reflexión en temas tan relevantes como el futuro de la inteligencia artificial, los medios digitales y sus implicaciones en la sociedad.
El XIII Coloquio Internacional de Filosofía de la Técnica concluyó con una invitación a seguir profundizando en los debates que atraviesan la relación entre la tecnología y la sociedad, con la firme convicción de que las reflexiones compartidas en este evento contribuirán a la construcción de un futuro más consciente y ético respecto al uso de las tecnologías emergentes.