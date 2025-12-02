 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad

El vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno fue electo presidente del STJ

El vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno fue electo presidente del STJ y el vocal Carlos Federico Tepsich como vicepresidente.

2 de Diciembre de 2025
Carlomagno y Tepsich
Carlomagno y Tepsich

El vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno fue electo presidente del STJ y el vocal Carlos Federico Tepsich como vicepresidente.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), designó este martes por unanimidad a sus nuevas autoridades, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y culminarán su mandato el 31 de diciembre de 2027.

 

En la reunión de Acuerdo Especial celebrada hoy, los nueve miembros del STJER designaron por unanimidad como presidente del Alto Cuerpo al vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno y como vicepresidente al vocal Carlos Federico Tepsich.

Temas:

Justicia de Entre Ríos STJ
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso