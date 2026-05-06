Recuerdan que el trámite para habilitar eventos es totalmente gratuito y digital 

El trámite para habilitar eventos en la ciudad de Paraná se realiza de forma digital, a través de Mi Paraná: http://mi.parana.gob.ar y es totalmente gratuito. La herramienta permite gestionar habilitaciones de manera ágil, sin necesidad de concurrir a oficinas municipales, facilitando la organización de actividades en la ciudad.

La Ordenanza Tributaria Año 2026 N° 10.274 establece un esquema de exención de tasas vinculadas a la realización de eventos, en línea con políticas de simplificación administrativa y promoción de actividades culturales, sociales y comunitarias en la ciudad.

El sistema de habilitaciones se moderniza mediante la incorporación de procesos digitales que reducen tiempos administrativos y simplifican los trámites para vecinos, instituciones y organizadores.

Para iniciar el procedimiento, se debe ingresar con usuario personal del organizador o del titular del establecimiento comercial, en la pestaña “Mis Eventos”, donde se completan los datos del evento y del espacio donde se desarrollará.

En los casos en que el establecimiento cuente con habilitación comercial vigente, no es necesario adjuntar la documentación solicitada en el formulario, lo que agiliza el proceso.

Una vez enviada la información, el sistema realiza la evaluación y, de ser aprobado, se genera un código QR digital que funciona como constancia de habilitación. Con ese código, el responsable debe dirigirse a la comisaría de la jurisdicción para gestionar el adicional policial.

“Este es un paso más dentro de una decisión política clara de esta gestión de modernizar el Estado, simplificar procesos y reducir cargas innecesarias. La exención de tasas para eventos forma parte de una política integral que busca acompañar la actividad cultural, social y comunitaria, facilitando la organización de propuestas en la ciudad”, expresó el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.