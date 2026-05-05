El Polo Hortícola de Feliciano aumentó 60% su producción y se integra al comercio local

En apenas cuatro meses, la producción de hortalizas se incrementó en un 60%, con cultivos a campo abierto como en invernaderos. Cinco familias de Feliciano lideran el proceso productivo, logrando una rentabilidad que dignifica su labor.
El Polo Hortícola de Feliciano aumentó 60% su producción. Con un crecimiento en los últimos cuatro meses, el proyecto se consolida en soberanía alimentaria y desarrollo económico, integrando la producción local con los comercios de la ciudad.
En una reciente recorrida por el predio, el intendente Damián Arévalo, acompañado por Anabella Ferreras y la Ing. Mirna Moreno, constató los resultados de un trabajo que combina planificación técnica, esfuerzo familiar y apoyo del estado municipal.
En apenas cuatro meses, la producción de hortalizas se incrementó en un 60%, gracias al trabajo articulado tanto en cultivos a campo abierto como en invernaderos. Más allá de los porcentajes, el impacto social es directo. Actualmente, cinco familias de Feliciano lideran este proceso productivo, logrando una rentabilidad que dignifica su labor.
Según estimaciones del área productiva, el crecimiento actual permite proyectar ingresos que superan el millón de pesos mensuales de ganancia estimada para cada familia. "Estamos muy orgullosos de estos resultados. No hablamos de asistencia, sino de trabajo genuino. Estas familias, con su esfuerzo y dedicación, están demostrando que nuestra tierra es generosa cuando hay herramientas y acompañamiento", destacó Arévalo durante la visita.
Del Polo a la mesa de los vecinos
Uno de los grandes saltos de este periodo ha sido la comercialización, la producción de alta calidad ya no solo se encuentra en el Mercado Popular, sino que ha logrado insertarse con en diversos comercios locales y esto genera un círculo virtuoso: el dinero circula dentro de la ciudad y el vecino accede a verduras frescas, sin intermediarios y a precios justos.
Desde la gestión municipal se reafirma que el Polo Hortícola es mucho más que un predio de cultivo; es un motor de soberanía alimentaria. "Al producir lo que consumimos, Feliciano reduce la dependencia de proveedores externos, baja costos logísticos y garantiza alimentos más saludables, lo que nos impulsa a seguir apostando al trabajo local y al desarrollo económico de nuestra comunidad". concluyó el jefe comunal.