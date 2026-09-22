El hospital de Villa Clara incorporó guardias médicas las 24 horas

El hospital General San Martín, de la localidad de Villa Clara, amplió su cobertura con atención médica permanente, todos los días.
El hospital General San Martín de Villa Clara, ubicado a 31 kilómetros de Villaguay, ciudad cabecera del departamento, incorporó como prestación guardias médicas activas durante las 24 horas, todos los días de la semana. De esta manera, la ampliación del esquema de atención permite sostener la presencia profesional permanente y brindar respuesta a las situaciones que requieran atención de urgencia.
El director del hospital, Natanael Gómez, explicó que el crecimiento de la población incrementó la demanda sobre los servicios y planteó la necesidad de fortalecer la atención. "En el último tiempo, nuestra población comenzó a crecer considerablemente y eso generó una mayor demanda sobre los servicios de salud. Hasta ahora contábamos con médicos de guardia pasiva, lo que implicaba ciertas dificultades, especialmente porque algunos profesionales residían fuera de la localidad", rememoró el profesional. Y añadió: "Hoy contamos con médicos de guardia dentro del hospital las 24 horas, todos los días de la semana, lo que implica un avance muy importante para el hospital y para toda la comunidad".
Gómez destacó además el acompañamiento del Ministerio de Salud y el trabajo articulado con las autoridades de la cartera sanitaria para avanzar en las distintas solicitudes vinculadas al fortalecimiento de los servicios. En este sentido, señaló que el nuevo esquema de guardias mejora la capacidad de respuesta del establecimiento ante las situaciones que requieren atención de urgencia.
En paralelo, el hospital General San Martín incorporó una profesional farmacéutica, un recurso con el que hasta el momento no contaba. Esta incorporación permite reorganizar las tareas del servicio y que el personal de enfermería y administrativo pueda abocarse a sus funciones específicas.
"La incorporación de una farmacéutica nos permite organizar el trabajo de otra manera, mejorar los controles y contar con una profesional formada específicamente para llevar adelante la gestión de la farmacia", sostuvo el director.
Las nuevas guardias y la incorporación de la profesional farmacéutica forman parte de un proceso de fortalecimiento que continuará con acciones vinculadas a los servicios, las instalaciones, el equipamiento y los recursos humanos. El objetivo es seguir ampliando las capacidades del hospital y optimizar las herramientas disponibles para brindar una atención pública oportuna y de calidad a la comunidad de Villa Clara y su zona de influencia.